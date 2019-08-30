吳亦凡疑與21歲表演系女學生戀情曝光　曾帶其送嘅比卡超上節目？

吳亦凡（Kris）自2012年出道以來一直人氣高企，2014年回國發展之後，粉絲有增無減，事業也更上一層樓，電影、時尚等資源不斷，在音樂方面發展亦不俗，加之他身材高大，因此成為不少女生心目中的男神。

今日（30日），內地媒體曝光了一組Kris與一名女子牽手的照片，相中的他戴著黑色漁夫帽和口罩，遮擋嚴實，而女生長髮飄飄，身材嬌小，以黑色連身裙現身。落車後，Kris還主動伸手等女生拖他，兩人在停車場十指緊扣，共同步向Kris的寓所，相當sweet。

消息傳開之後，女方隨即被網友起底。該女生叫秦牛正威，藝名鹿依（Luna），出生於1998年8月10日，與Kris相差8歲，河南南陽人，目前就讀於北京電影學院表演系二年級，與內地演員吳磊、宋祖兒是同屆同學。此前她拍攝的一條在上海外灘轉身一笑，撥頭髮的「抖音」短片大受歡迎，更被網友封為「回眸妹妹」，鹿依也因此走紅。

鹿依被網友封為「回眸妹妹」。（微博@鹿依Luna）

隨著越來越多的信息曝光，有網友發現鹿依曾經出演過大熱清宮劇《延禧攻略》的小劇場，是為「聚美優品」插播的一段廣告，她在劇中飾演一位宮女，與聶遠扮演的乾隆有一小段對手戲，古裝造型甜美靈動。

鹿依在《延禧攻略》小劇場中的古裝造型。（視頻截圖）

在早幾個禮拜播出的《中國新說唱》中，Kris曾經帶著一隻比卡超上節目，並指「自己有個夥伴，不再孤單」。有網友找出鹿依好友曾曬出的照片，聲稱自己和秦牛正威一齊去參加了Kris的粉絲見面會，相中的鹿依還帶了一隻比卡超去現場，並送給Kris，因此網友猜測與Kris在節目中的是同一隻。

網友猜測Kris在節目中的比卡超是鹿依所贈。（微博圖片、視頻截圖）

出道7年，Kris一直專心事業，鮮有緋聞傳出。雖然在2016年，一位名叫「小g娜」的網紅曾在微博爆料二人的聊天記錄，但最後Kris也予以否認。之餘今次的戀情，Kris方面尚未回應，而女方的工作人員則表示「私事不回應」。

雖然尚未坐實戀情，但粉絲們都替Kris開心，紛紛留言祝福，同時，也有很多網友對鹿依的本名大感興趣，笑言「女生的名字好陽剛」、「好霸氣的名字」，更有網友表示「可以和鹿晗一齊去接女友放學了」（鹿晗女友關曉彤就讀北京電影學院）等等。

有網友曝出鹿依高中時期的畢業照，因樣貌出眾被同學們稱為「校花」。（微博圖片）