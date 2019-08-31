【德魯納酒店】IU坎坷童年練造堅韌性格　輕鬆駕馭霸氣女社長角色

有「國民妹妹」之稱的韓國女歌手IU現年只有26歲，她出道10年一直人氣高漲，近日更因在劇集《德魯納酒店》飾演霸氣滿月社長，出色演技成功俘虜不少劇迷。IU年紀輕輕就名成利就，但她的成名背後卻有一段坎坷身世。

IU在韓劇《德魯納酒店》中，飾演霸道女社長張滿月。（《德魯納酒店》劇照）

IU本名李知恩，本來出身富裕，但因為母親替他人擔保，而令家庭一瞬間欠下巨額債務導致家道中落，家人要各散東西生活，她由嫲嫲撫養，嫲嫲為了養大IU，要在市場上變賣首飾維生。

IU自小就喜歡唱歌，希望成為歌手來改善家裏的狀況。IU先後20次參加過選拔，包括JYP娛樂舉辦的練習生選拔，均被拒絕。她亦曾被偽造的娛樂公司詐騙，家裏因此陷入更深的窘境。但挫折沒有擊敗IU，2007年10月，14歲的IU通過現時經理人公司Loen Entertainment的試鏡，並開始了為期10個多月的練習生生活。

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成為練習生後，IU距離成功還有些距離，過程也相當艱辛。IU在當練習生的時候，寄居親戚家裡，受盡冷嘲熱諷。她曾於節目中分享那位親戚有一次在喝醉酒，在她面前對自己老婆說：「她還沒走喔？那我是不是應該假裝自己是蟑螂？她變成明星以前我應該會先變成億萬富翁吧！」

IU 於2008年9月，在Mnet音樂節目《M! Countdown》中演唱歌曲《迷兒》，正式出道，隨後發行首張迷你專輯《Lost And Found》。真正讓IU走紅的是她在2010年發布的專輯《Real》，她在主打歌《好日子》中的「三段高音」令她一夜成名，這首歌也獲得了MMA年度歌曲獎。該專輯的銷售額高達60億韓元，同年加上廣告收入、演出費等，IU那年收入超過100億（約6,800萬港元），出道短短兩年已經可以讓她為家庭還清債務。IU自2012年起，每年都打入韓國福布斯名人榜，年紀輕輕就由負債家庭的孩子變成一名富婆。

IU憑《好日子》中的「三段高音」令她一夜成名。（影片截圖）

外貌標緻的IU其實可以輕鬆走偶像派路線，但她卻是一個實力唱將。IU在2015年發行的《CHAT-SHIRE》首次擔任製作人，參與所有歌曲的創作，向大眾展示了她出色的創作能力。同年IU來港開演唱，為香港歌迷獻唱足本廣東歌《囍帖街》，咬字和唱腔非常純正，獲大讚非常有誠意。IU雖然已經成名，但為了一首歌的演出，仍願意下功夫苦練廣東話，令人欣賞。

IU在《我的大叔》演技令人驚艷，入圍第55屆百想藝術大賞女子最優秀演技賞。（《我的大叔》劇照）

IU 於2015年來港開演唱會，苦練廣東話唱《囍帖街》，演出令人難忘。（影片截圖）

IU除了歌唱事業，演藝事業也非常成功，演出的多部影視作品演技進步神速，令人驚艷，去年憑藉《我的大叔》入圍第55屆百想藝術大賞女子最優秀演技賞，成為最年輕的入圍女演員。

IU樣子甜美清純，與她在《德魯納酒店》中的暴戾乖張的霸道女總裁人設好像有落差，但她完全能駕馭這個角色，也許她的童年經歷，造就了一個堅韌的IU。沒有那些挨苦的日子，也許沒有今天的IU。

童年的經歷，令IU更加堅韌，她的樣子清純甜美，但堅強在骨子裡，所以她演出霸氣女社長毫無違和感。（《德魯納酒店》宣傳海報）