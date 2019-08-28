【德魯納酒店】IU灌水減肥法真係work？　四位主角減肥秘史大公開

韓劇《德魯納酒店》開播以來深受觀眾喜愛，不但穩佔韓國同時段節目收視冠軍，四位年輕演員IU、呂珍九、P.O、及康美娜除了憑扎實演技人氣急升，高顏值當然亦是其中一個原因。他們為了打造完美外型，分別都有艱苦的減肥經歷，合共減去足足有106磅（約48公斤）！

韓劇《德魯納酒店》開播以來深受觀眾喜愛，穩佔韓國同時段節目收視冠軍。（VIU）

現為女團gu9udan成員的康美娜，4年前參加韓國選秀節目《PRODUCE 101》時體重約123磅（56公斤），微胖身形令她被網民狠批。後來她透過節目出道後下決心減肥，只用了三星期就成功減去28磅（約13公斤）。她曾透露，自己主要靠節食減肥，盡可能在早午餐吸收所需營養，晚上則以清湯和蔬菜為主。另外，她亦會以有氣礦泉水來代替汽水，減少卡路里和糖分的攝取，並且多走路，讓身體經常保持在運動狀態。

美娜瘦身有成，自信返晒嚟。（Gu9udan_Facebook圖片）

康美娜曾因微胖身材，飽受網民抨擊。（Mnet《PRODUCE 101》影片截圖）

IU於2016年拍劇集《月之戀人－步步驚心：麗》時，為了看上去更上鏡，嚴格跟節食餐單進食。一日只食一個蘋果、兩個蕃薯和一杯蛋白質飲品，並於一星期內迅速減走11磅（5公斤）。另外，她在重要日子前，尤其每次拍MV前都會用「飲水減肥法」（又名IU DIET）來迅速去水腫，連續五日每天飲3000毫升清水、並於第六日斷水，就能有效排走體內毒素去水腫，第七日就能達到瘦身、瘦面效果。

不少粉絲認為IU需要增肥。(IU IG：@dlwlrma)

IU都曾經肥過。（網上圖片）

IU曾在節目上分享「灌水減肥法」，引來不少粉絲仿效。（LOEN TV）

男團Block B 成員P.O於劇中飾演可愛櫃檯人員池賢重，原來讀書時期是個體重直逼200磅（90公斤）小肥仔！當年他為了出道而努力減肥，用幾年時間終於甩肉66磅（30公斤）。他的好友兼WINNER成員宋旻浩曾大爆，二人出道前幾乎絕食，經常去汗蒸幕焗桑拿排汗，P.O更一度餓過龍而暈倒。P.O近來在綜藝節目和戲劇中表現亮眼，努力減肥果然是值得的。

P.O近來在綜藝節目和戲劇中表現亮眼。（P.O IG：@pyojihoon_official）

P.O曾經是一名肥仔。（網上圖片）

童星出身的呂珍九雖然並未受肥胖問題困擾，但由於天生瘦底，他為了練大隻下了很大的苦功。去年他拍攝劇集《Circle》和《絕對達令》時更大曬倒三角爆肌身材，想不到具經理一身西裝下，蘊藏著粒粒腹肌，反差極大。

呂珍九在《德魯納酒店》飾演經理具燦成。（VIU）

珍九早前在《絕對達令》中大曬肌肉。（VIU）

《德魯納酒店》即將踏入結局篇，想知道張滿月（IU飾）和具燦盛（呂珍九飾）的感情發展和德魯納的去向，香港觀眾可於星期六、日深夜於「黃Viu煲劇平台」觀看。