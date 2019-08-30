【多圖】網友經常認錯人　王曼喜教6個方法分辨佢同妹妹王麗嘉

​王敏德和馬詩慧大女王曼喜（Kayla）日前（30/8）出席雜誌的頒獎禮，她接受《香港01》訪問時，表示自己近來忙於自家環保時裝品牌的籌備工作：「嚟緊幾個星期仲有啲影相工作，之後10月仲會同媽咪（馬詩慧）去意大利睇時裝騷。」她也透露，在時裝品牌的工作上，媽媽也會適時給予意見。

家姐王曼喜（Kayla）同細妹王麗嘉（Irisa）真係好似樣。（IG@irisashannon）

其實王敏德、馬詩慧一家一直是網友的討論焦點，除因為是藝人家庭之外，大女王曼喜（Kayla）和二女王麗嘉（Irisa）的IG相片亦令人讚嘆不已，又為她們帶來不少粉絲。不過，因為她們一直孖公仔出現在IG上，以致分辨「誰是Kayla，誰是Irisa」成為網民心中的難題，網民在討論之餘亦會經常認錯人。到底要如何辨認呢？王曼喜（Kayla）說：「如果識我哋呢，就好明顯嘅。我個人就比較穩重少少，我個妹（Irisa）就好開朗。雖然我都開朗，不過我就好家姐嘅格，好照顧佢。」

王曼喜（Kayla）今日着得好靚。（葉志明攝）

她續說：「例如搵路去Events嘅時候，佢會好依賴我去搵路。外型方面，其實我哋身型都好唔同，佢又高啲，又豐滿少少，仲有就係佢黑過我，雖然我都鍾意曬，但係佢就再勁啲，同埋佢顴骨高過我好多，我嘴唇就厚啲，佢就細啲。」



馬詩慧爆老公王敏德特別生活習慣 囡囡王麗嘉：我自己都係咁！