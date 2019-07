王敏德與馬詩慧的女兒王曼喜(Kayla)與王麗嘉(Irisa)不時在個人社交媒體分享尺度甚大的性感美照,展示曼妙的身材。之前媽媽馬詩慧更坦誠有部分由她親自掌鏡,又此抱開放態度,認為只要美和健康就可以。Kayla今日(18日)在Instagram分享了在泳池的性感比堅尼照,並寫下:「away from the noise.. just for a bit」(遠離塵囂,僅一陣子),看來游泳能使她感到放鬆自在。