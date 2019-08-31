陳瀅自爆污糟核突唔係女神　公開五大貼地擇偶條件

陳瀅（Jeannie）外形甜美加上性格率真，一直以來都深受粉絲歡迎，更穩坐女神寶座！不過Jeannie作客微辣藝人加蔥（林茂發）的YouTube節目《今日RIP》時，就自爆有不少「污糟核突」的習慣。想不到Jeannie完全不顧女神形象，更大爆自己的缺點！

陳瀅（Jeannie）是不少男士心目中的女神。（IG@missjni）

模特兒出身的Jeannie，在出道初期曾推出過性感寫真集，隨即被宅男封為女神。不過在節目中Jeannie就坦言自己未有資格做女神，她認為女神應該是完美、乾淨、「白雪雪」、飄逸的，但自己就有很多「污糟核突」的習慣：「我會成日唔洗頭啦，又或者我着鞋係永遠都唔着襪嘅，所以我除鞋嘅時候可能會有啲奇怪嘅味出嚟。」Jeannie豁出去自爆缺點，不但連主持人都感到驚訝，就連在一旁的經理人都忍不住出聲想制止，可惜一切都太遲了……

Jeannie自爆着鞋唔着襪……（Nathan Lam加蔥 YouTube影片截圖）

+ 5 + 4 + 3

其實Jeannie曾自爆是全公司最耐洗一次頭的女藝人，最高紀錄的一次是去俄羅斯拍旅遊節目，由於地方偏遠水力不夠，前後十幾日無洗頭。Jeannie今次再自爆秘密，令大家大跌眼鏡，不過網民就大讚Jeannie「玩得又笑得」，憑着自然不做作的一面得到不少人的喜愛！

Jeannie曾自爆最高紀錄試過十幾日無洗頭！（IG@missjni）

作為大家心目中的女神，外界當然都好關心Jeannie的擇偶條件，除了最基本的孝順和勤力之外，還需要具備兩大技能：要識揸車同變魔術。她解釋道因為自己識揸車，所以希望男朋友都識，可以周圍遊車河，還可以在車內拖手，浪漫又甜蜜。而變魔術就是因為她認為表演魔術的人能夠將歡樂帶給身邊的人，而她正正就很喜歡這類「不自私」的人。

在車內拖手都好浪漫！（Nathan Lam加蔥 YouTube影片截圖）

Jeannie鍾意「脹」啲嘅男士！（Nathan Lam加蔥 YouTube影片截圖）

至於外形方面，Jeannie就表示偏好「脹」一點的男士：「因為我好鍾意食嘢，同埋我本身都唔算好瘦，對方太瘦或者太過骨感我會好冇安全感，攬落去唔好攬。」Jeannie更自爆自細就學跆拳道，屋企還有好多獎盃，不過當被主持人問道有沒有試過打男朋友時，雖然她沒有正面回答，但就即刻大笑，看來Jeannie還是一位「野蠻女友」對於Jeannie的搞笑表現，不少網民就留言指「睇完對陳瀅改咗觀，加油」、「感覺貼地好多」和「陳瀅好真，好多野都肯講」。

當被問到有冇試過打男朋友時，見到Jeannie呢個表情即刻明晒！（Nathan Lam加蔥 YouTube影片截圖）

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