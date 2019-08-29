【多圖】安以軒產後42日極速修身復工　四肢纖細狀態Fit爆

台灣女星安以軒2017年同澳門富商陳榮煉結婚，婚後兩人定居澳門，非常恩愛。安以軒在上個月中誕下寶貝仔66，一家三口好幸福。今日（29日）她在微博Post出幾張近照，產後一個多月的她不止狀態Fit爆，更迅速復工，令粉絲相當驚訝。

安以軒2017年與澳門富商陳榮煉結婚，婚後定居澳門。（安以軒微博圖片）

安以軒上個月18日誕下囝囝66。（安以軒微博圖片）

今次是安以軒產後首度曬相，她寫道：「今天陳太&66麻麻休息～換安小姐上班。終於可以染髮了，新髮色喜歡不？」相中所見安以軒精神奕奕，對着鏡頭擺出多個表情，一時托腮，一時單眼吐舌，加上新染的一頭啡髮，狀態Fit爆。而在幾張全身照中，穿上背心短褲的安以軒四肢纖細，前凸後翹的好身材獲網民大讚「這是當媽的身材？」、「我生完直接胖了30斤」。

安以軒今日（29日）在微博Post出幾張近照，產後一個多月的她已經迅速復工。（安以軒微博圖片）

完全睇唔出安以軒啱啱做咗媽咪，四肢依然好纖細！（安以軒微博圖片）

其實安以軒在坐月期間曾在小紅書分享近況，她自爆懷孕後肥了16斤，不過短短幾日就已經成功減了12斤，修身神速！如今她產後42日不但回復產前好身材，更迅速復工，果然是得天獨厚！

安以軒在小紅書分享近況，並公開自己的餐單。（安以軒小紅書截圖）

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