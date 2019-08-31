【12個夏天】連詩雅成功洗底做貼地主持　獲網民激讚：順眼咗好多

由陳家樂、張振朗、張曦雯、連詩雅（Shiga）、鄧佩儀、劉穎鏇等十二位藝人擔任主持的全新節目《12個夏天》，帶領廣大觀眾到訪世界各地五處夏日度假天堂，享受非一般的夏日體驗！而最新一集就由陳家樂和Shiga帶大家到到韓國莞島，體驗漁民生活，跟隨海女落海採海螺，以慢活的方式遠離煩囂，欣賞韓國寧靜的一面。

二人之前都冇合作過！（TVB）

當中，Shiga曾因在2016年與葉蘊儀去意大利拍ViuTV旅遊節目《跟住矛盾去旅行》，但節目出街後，Shiga受盡負評，更獲網民封為「終極港女」！面對這名「港女」，拍檔陳家樂亦毫不忌諱，稱聽說Shiga比較麻煩，所以要在行程正式開始前與她約法三章，更直言Shiga比較「港女」，所以比較害怕。

節目一開始就火花十足！（P.S. 字幕提及「兩個字」應該講緊係港女！)（電視截圖）

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在節目中，Shiga不但親自收割昆布，餵飼鮑魚，相當認真工作。她又在拍攝燒鮑魚環節中，一直夾食物給陳家樂，一點「港女」架子都沒有！對此，不少網民都大讚Shiga順眼了不少，更指對Shiga改觀不少，看來她終於成功洗底！

Shiga有好好照顧陳家樂！（TVB）

節目仲有唔少福利！（TVB）

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