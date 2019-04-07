【多圖】孖陳自瑤同黃翠如行山　連詩雅sports bra上陣sexy搶晒鏡

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黃翠如、連詩雅 (Shiga)、陳自瑤 (Yoyo)以及馬貫東最近因為拍攝無綫新劇《致所有愛過的人》而變得好老友，除了平日拍攝時在片場日見夜見之外，他們還會在不用開工的時候約出來聚會，感情好好。呢日他們就約了一起去行山，還組成了一個名為「致所有愛行山的人」的行山團。

佢哋趁好天兼唔使開工去行山。(ig圖片)

而他們享受行山樂的同時，亦影了不少靚相並post上IG同大家開心share。身為男士同靚女出遊要負責影相是常識吧？所以馬貫東亦盡顯男士風度，全程充當攝影師幫3位靚女拍下這輯戶外寫真靚相。仍是單身的Shiga、人妻翠如以及索媽Yoyo三人各具美態，不過就以一身sports bra上陣的Shiga最搶眼，當她們一行人行到沙灘時，Shiga的一個趴地Pose更是性感非常。Yoyo的超短背心露出小蠻腰也頗為養眼，至於翠如就最密實，難得她完全不介意被搶鏡，還以「兩條小蠻腰」來形容Yoyo和Shiga。Shiga則以少女來形容翠如和Yoyo。

呢張相影得Shiga好sexy。(ig圖片)

一齊睇下佢哋今次行山啲靚相，同埋佢哋拍呢套新劇嘅花絮相吖。

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