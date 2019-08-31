吳亦凡被爆疑似一腳踏多船　「新歡」鹿依否認戀情：沒交往！

吳亦凡（Kris）昨日（30日）被爆與21歲北京電影學院表演系學生鹿依（Luna、真名：秦牛正威）拍拖，原本在上還受到眾人祝福，大讚鹿依清純，哪知道夜晚劇情急轉直下，男女雙方都被爆出「劣行」，令人震驚。

昨晚，有網友曝光了一段Kris與一位女生私下視頻聊天的短片，視頻中的Kris頭戴黑色Cap帽，穿着黑色上衣，女生則稱自己不太好看，所以並未露面，但不少人指是鹿依。當時Kris說自己臨近登台，女生還提醒他多喝點熱水，後來Kris叫女生看完電視記得覆訊息，結果被對方指責「你幹嘛這麼兇啊」，而Kris全程的心情看起來不錯。

鹿依被網友狂鬧打視頻電話竟然還讓人錄低，實在太有機心。（視頻截圖）

視頻曝光之後，即刻引起網友熱議：「哪有人打視頻電話還叫人在旁邊錄」，紛紛表示女方太有機心，感覺Kris被人算計。

除了視頻，還有一段錄音也隨之曝光，Kris講到：「你看到我的車，看到我的人，知道是我你再上車，不是我你就不要上車不就行了？要不然我讓XXX去接你」，而女生的聲音則有些哭鬧，停頓了好幾秒，說：「我要哭出來了怎麼辦……」

未夠一日，網友對鹿依的態度便180度急轉直下。（微博@鹿依Luna工作室）

此外，還有網友發現鹿依在本月17日註冊了「鹿依Luna工作室」，30日就被影到同Kris拖手，擺明就是想紅；再者，鹿依只是一名大二學生，尚未有任何作品，但卻已經成立個人工作室，所以網友認為其「背景不簡單」。更有網友指兩人在停車場被影到的畫面是女方有心安排的。不過，鹿依的工作室在「Kris視頻聊天」的短片流出之後，隨即也否認「視頻是假的」。

鹿依的工作室直指聊天視頻是假的。（微博截圖）

以上的種種曝光令很多粉絲都替Kris抱不平，更稱Kris是「傻白甜、太天真」、「被人騙了」，「好可憐」等。

經過昨日的事件，鹿依微博粉絲暴漲過百萬，現在更有接近150萬人關注。（微博@鹿依Luna工作室）

不過，隨即亦有網友指視頻中的女生另有其人，是2019年中央戲劇學院表演系藝考成績排名第一，2002年出生的韓其原，還由網友貼出早幾日她入學時的訪問片段，有人經過聲線對比之後，稱其聲音與口音同視頻中的女生更為貼合。

網友指視頻聊天短片中的女主角是2002年出生的中央戲劇學院大一新生韓其原。（微博@韓其原）

有網友爆料，證實與Kris聊天的是韓其原。（豆瓣截圖）

還有網友爆料指，Kris只是玩玩，其實還有一個女生，並貼出WeChat聊天記錄，改名女生叫李舒曼，也是北京電影學院的學生，還表明Kris說同鹿依是假的等等。

網友曝光與Kris助理的聊天記錄，踢爆「吳亦凡專一」。（微博截圖）

同時，網絡上也有不少網友表示：「吳亦凡出道那麼多年，從小鮮肉到現在，根本不可能是傻白甜」，更直指Kris的公關團隊手段高明，將Kris過去的劣跡洗得一清二白，實在有些可笑。而有網友就這一連兩日的事件整理出時間表，竟有5位女生牽扯其中。

不少網友整理出就事件牽扯出的女生，竟有5位之多。（微博截圖）

點擊下圖睇5位女生：

今日（31日）下午，鹿依在微博澄清與Kris戀情，她寫到：「一直很尊重吳老師，沒交往，沒視頻，沒故事。」

事件過去接近兩日，接二兩三出現多位女生，有網友留言表示：「白天：她（指鹿依）好單純 晚上：吳亦凡好單純 凌晨：我好單純」，顯然，大家對鹿依的「澄清」也不買帳：「昨天工作室怎麼不解釋？今天才出來」、「你挺有心機的」、「要的熱度都有了，現在澄清剛好可以挽回一些好感，牛X啊妹妹」等等。

網絡上眾說紛紜，究竟真相如何，相信也只有當事人自己知道。