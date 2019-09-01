【多圖】羅志祥成「世界級撞樣王」　男女通殺難分真與假

根據統計，世界上每個人都可以找到7個與自己相似的人，所以說人有相似一點都不出奇。不過要數圈中「撞樣率」最高的男星，羅志祥（小豬）都可以算是數一數二。以下盤點8個同小豬撞樣的例子，究竟是人有相似，還是只是影相角度問題呢？

成日話人有相似，估唔到有咁多人同羅志祥（小豬）撞樣！（IG@showlo）

方媛閨蜜

日前網上流傳一張郭富城太太方媛（Moka）與兩位網紅閨蜜聚會的照片，不過相中的亮點不是天王嫂，而是坐在她旁邊的一位好姊妹，這位靚女五官精緻，一頭烏黑的長直髮，對住鏡頭擺出心心手勢，不過就有不少網民認為她與小豬撞樣，無論是五官輪廓，還是神情和笑容都好似。

方媛呢位閨蜜真係幾似小豬。（微博圖片）

南寧羅志祥

而被公認為同小豬「神撞樣」的，就一定是這位「南寧羅志祥」。其實他是一位南寧的米攤老闆，一頭金髮的他，同早期小豬留長金髮時的造型十分相似，遠看的確與小豬似樣。這位「南寧羅志祥」曾經接受過內地傳媒訪問，直言他在10多年前就被人說他與小豬相似。加上小豬本人曾在Facebook提到他，令他迅速走紅！

小豬的老友潘瑋柏曾在自己的IG Post了一張與小豬撞臉的南寧米攤老板照片，祝小豬生日快樂，小豬隨即留言回覆：「可以不要打擾我上班嗎？哼」相當搞笑。（IG@willpan23截圖）

+ 3 + 2

周揚青

小豬與內地網紅女友周揚青拍拖多年，一直感情穩定。兩人不時在網上放閃，羡煞旁人，未知是否因為日對夜對，不少網友發現小豬與女友有越來越相似的趨勢，更有很多粉絲直指兩人根本是「夫妻相」。小豬曾男扮女裝上陣，拍攝了一條短片，片中他戴上長假髮，加上精緻的眼妝與紅唇，十分妖嬈。有網友將他這個造型與周揚青的照片對比，直呼兩人超似樣！

化好妝、戴上假髮的小豬，同女友周揚青撞樣！（羅志祥/周揚青微博圖片）

+ 8 + 7 + 6

歐陽娜娜

台灣女星歐陽娜娜擁有甜美樣貌和出眾的氣質，每次出席活動都成為全場焦點。不過有網友翻出她素顏現身機場的照片，竟然發現素顏的歐陽娜娜與小豬有幾分相似。歐陽娜娜亦曾透露與小豬合作拍攝電影《機器之血》時，經常在片場模仿對方，十分搞笑。

歐陽娜娜素顏現身機場，網友驚覺原來素顏的她與小豬十分相似。（視覺中國）

+ 9 + 8 + 7

蔡依林

近年積極在內地發展的小豬，曾在真人騷節目《極限挑戰》中男扮女裝上陣，以「朱碧石」的身份出場，更一炮而紅！人氣強勁的「朱碧石」，在2016年推出首張單曲《你幹嘛》，歌曲MV更在網上熱播。早前有網友利用AI，將小豬扮演的朱碧石，換臉成蔡依林（Jolin），想不到毫無違和感，不少網友都留言「姐姐妹妹傻傻分不清楚了」、「和朱碧石雙胞胎姐妹啊」，就連小豬都留言：「你什麼時候偷扮朱碧石的？哈哈哈哈哈我要笑死了！」

有網友利用AI，將小豬扮演的朱碧石，換臉成Jolin，想不到毫無違和感！（影片截圖）

+ 18 + 17 + 16

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