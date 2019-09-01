「小康妮」Connie Talbot大個女　重返《全英一叮》舞台

大家還記得2007年英國真人騷《全英一叮》（Britain's Got Talent）中，唱《Over the Rainbow》的金髮崩牙小女孩「小康妮」Connie Talbot嗎？當年她只有6歲便一鳴驚人爆紅。12年過去，「小康妮」已經18歲了，褪去稚氣的她，愈來愈索！

大家還記得當年《Over the Rainbow》的金髮小女孩Connie Talbot嗎？（影片截圖）

Connie今年18歲，已經大個女了！（IG圖片／officialconnietalbot ）

被譽為英國天才女歌手「小康妮」，2007年初登《全》舞台，演唱家傳戶曉的經典《Over the Rainbow》，小小年紀以具穿透及感染力的歌聲俘虜評判和樂迷的心，令她瞬間爆紅。「小康妮」日前上《全》的翻身賽，她在比賽中自彈自唱。「小康妮」唱完之後，出名毒舌的評判Simon Cowell笑說：「Connie，你有牙了！」Simon更一生人都會記住她在這個舞台的首個面試。

毒舌評判Simon Cowell（右二）對於再見Connie 重返《全英一叮》舞台，非常感觸。（（Britain's Got Talent）

Connie自從成名後，一直有繼續唱歌和出專輯，亦曾經來港開演唱會，她在YouTube開設個人音樂頻道，有160萬個訂閱，每條影片都有過百萬甚至千萬點擊率。