爆霍建華「冇工開」常陪女兒　林心如笑指：看她的眼神比看我深情

林心如2016年與霍建華閃婚，一晃眼結婚3年，女兒小海豚2歲多，家庭生活幸福美滿，31日她出席母嬰品牌代言活動，表示有了女兒後，夫妻倆改變超大，過去她飆車、甩尾駕駛技術高超，現在則求安全第一，有一回連霍建華載女兒從宜蘭開車回台北，回到家竟還收到罰單，原因是「開太慢」。

夫妻寵女兒，林心如笑說女兒的娃娃推車，最高紀錄就有7部車，她笑：「比我的車還多，我們家車庫都擺不下了，後來送了4部，現在還留了幾部」，因此她常鼓勵身邊已婚、還沒有小孩的姐妹，對舒淇、楊謹華等人喊話，趁她現在代言，趕快加把勁生孩子。

提到對孩子的教育，她和霍建華輪流當黑臉白臉，但只要有一方在訓話，另一方就不會插嘴，夫妻教育孩子配合得天衣無縫，但被問到女兒2歲多．是否會吵得要弟弟或妹妹？林心如笑說：「她不會想要耶，看到我抱廣告片中的寶寶，還會很生氣，說馬麻不要抱妹妹。」連她抱侄子，小海豚也會吃味，立刻衝過來要媽媽抱。

她表示，最近霍建華還在挑劇本階段，虧老公「失業很久了」，陪妻女的時間多，父女感情變得比較好，陪女兒玩捉迷藏、看電視、聽英文歌，尤其女兒玩綁頭髮遊戲時，林心如形容：「他就是一臉生無可戀的樣子。」任憑擺佈做出眼神死的模樣，由此可見拿女兒沒輒，看，連看女兒的眼神都很深情，讓林心如笑指老公：「從未用那種眼神看過我。」

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