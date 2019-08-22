【德魯納酒店】IU戲服全屬名牌　與TWICE志效朴敏英撞衫毫不尷尬

韓國tvN電視劇《德魯納酒店》近日成為網上熱話，劇迷熱切關注主角IU和呂珍九，還有康美娜和P.O的感情線，《德魯納酒店》最新一集收視更高達10.407%，創下《德魯納酒店》最高收視紀錄！其實《德魯納酒店》還有另一個值得網民關注的焦點，就是IU的華麗戲服，有內地網民總結IU的戲服都是來自知名品牌，價錢由港幣260至36,100元不等，不過，各位觀眾又有否發現，IU不慎和其他女星「撞衫」呢？

第12集《德魯納酒店》，IU和呂珍九上演吻戲，令收視直上10.407%，創下《德魯納酒店》最高收視紀錄。（黃Viu《德魯納酒店》畫面）

IU的戲服價格不菲，幾乎全是來自知名品牌，難免與其他女星「撞衫」。（《德魯納酒店》劇照）

IU在《德魯納酒店》穿過的戲服來自Givenchy、GUCCI、CHANEL、BVLGARI、DINT、Bride And You、TED BAKER等等，其中，第11集開首，IU與呂珍九的好友見面時，身上V領手繪印花連身裙來自MOSHCINO春夏季系列，原價1,029英鎊（約港幣9,784），現售514.5英鎊（約港幣4,897）。其實早在今年4月播出的tvN電視劇《她的私生活》，朴敏英已經穿上同款連身裙。

IU第11集穿上MOSHCINO春夏季系列V領手繪印花連身裙，盡顯其老闆娘風範。左為客串演出的Sulli雪莉。（IG/@jelly_jilli）

IU着呢條裙着成點呢？

+ 7 + 6 + 5

畢竟《德魯納酒店》和《她的私生活》題材和劇情南轅北轍，IU和朴敏英就算穿上同一條裙，也散發着不一樣的氣質──IU飾演酒店老闆娘，該條連身裙自然是凸顯其高貴氣質；而朴敏英在《她的私生活》的服裝大多為女強人風格，不過在《她的私生活》第一集，朴敏英想像自己會升職成為美術館長，為了強調現實和幻想的差別，所以朴敏英才會穿上風格平日較華麗的戲服。

同樣的服裝，4月播出的《她的私生活》中，女主角朴敏英亦有穿過。（《她的私生活》畫面）

朴敏英都着得好好睇！

+ 8 + 7 + 6

另外，第11、12集，IU穿上澳洲品牌Zimmermann出品的碎花荷葉邊連身裙，而8月1日舉行的頒獎禮「M2 X Genie Music Awards」（簡稱MGMA）上，女團TWICE隊長志效身身同款服裝現身。雖然IU和志效「撞裙」，不過兩人展現出該服裝的不同特點：IU突顯其淑女風格，而志效身材姣好，所以更能顯露連身裙的曲線美，兩者表現平分秋色。

第11、12集《德魯納酒店》，IU穿上澳洲品牌Zimmermann出品的碎花荷葉邊連身裙，散發淑女氣質。（IG/@dlwlrma）

本月1日舉行的頒獎禮「M2 X Genie Music Awards」（簡稱MGMA）上，女團TWICE隊長志效身身同款服裝現身，突顯服裝的線條美。（視覺中國）

同一條裙，IU同志效可以着出唔同Style！

+ 8 + 7 + 6

總括而言，記者難以一言概括IU與朴敏英、志效的「撞衫對決」中誰勝誰負，始終三名女星穿上服裝，均突顯其與眾不同的風格，所以實在難分高下。或許要看諸位讀者究竟喜歡甚麼風格的服飾，才能在這兩次「撞衫對決」分高下了。