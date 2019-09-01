不捨《德魯納酒店》播完　IU：以後每個夏天都會諗起呢套劇

韓國tvN人氣電視劇《德魯納酒店》今晚（1/9）播出大結局，究竟IU（飾演張滿月）和德魯納酒店的命運會如何，今晚將會為大家揭曉。《德魯納酒店》大結局播出前，主角IU和呂珍九發表終映感言，流露對《德魯納酒店》的不捨。

IU和呂珍九主演的《德魯納酒店》今晚放映大結局。（IG/@fullmoon_long）

IU飾演德魯納酒店老闆娘張滿月一角，劇中IU穿上多套亮麗服裝，成為女粉絲的時尚指標，加上IU在劇中散發高貴冷艷氣質，骨子裡又不乏挑皮本性，因而深受劇迷歡迎，IU亦對自己能演繹富魅力的張滿月一角感榮幸：「剛剛以張滿月活着的6個月是我人生最華麗的時光。我討厭夏天，因為這部電視劇，我才有點喜歡上夏天。以後的每個夏天都會想起《德魯納酒店》。」

IU因張滿月一角獲得好評，難怪她直言：「以張滿月活着的6個月是我人生最華麗的時光。」（黃Viu《德魯納酒店》截圖）

呂珍九則形容具燦盛是「越了解，越能明白他」的角色，認為具燦盛與他不一樣，是他嚮往和想好好呈現的人物。IU在感言中向支持《德魯納酒店》的觀眾致謝，而呂珍九亦表示：「感謝與我共呼吸，讓我獲得了巨大的感動和力量，使我能堅持走到這裏。」

呂珍九感謝今個夏天支持《德魯納酒店》的觀眾。（黃Viu《德魯納酒店》截圖）

IU和呂珍九的愛情故事在今晚完結，相信觀眾也依依不捨。（IG/@fullmoon_long）