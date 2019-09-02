前TVB「御用警察」何俊軒拍片撐警譴責示威者：而家唔係和平示威

反對《逃犯條例》修訂的運動，由6月起至今仍未平息，期間更引發多項不合作運動及警民衝突，導致警民關係緊張，不少市民在網上聲討警察的暴力行為。藝人方面在這幾個月紛紛網上表態，有人反對便有人支持，TVB御用配角何俊軒周日（1/9）便在網上拍片表態指警察在執法上沒有錯誤。

何俊軒在網上拍片譴責示威者。（今日正言Facebook截圖）

直言理解前線警員辛苦：嗰件衫其實都幾熱幾焗

他拍片時候提前說明已經是要強烈譴責示威者最近對待警察的暴力對待，令到警察們受傷，「我為警察們辛苦，加油。」何俊軒在TVB時候雖然他只是配角，但演出機會也有不少，常常演一些警務人員的角色，曾穿著過不少警務人員的制服。

他直言很明白前線警務人員的辛苦：「嗰件衫其實都幾熱幾焗，你當值嘅時候三、四十小時都唔可以返屋企休息嘅話，我諗咩人都會躁底。警察有可能違犯，但件事係邊個搞出嚟先，我覺得如果真係和平示威，絕對唔會有警民衝突，問題你依家唔係和平示威，你真係四處破壞，好多事情唔合邏輯。」

除左警察佢都演唔少奸角，真係入形入格。（TVB劇照）

質疑示威者行動「錯重點」：點解要塞紅隧、機場？

何俊軒在片段中提到如果真的要求別人聆聽你的訴求，你是要有禮貌和平地跟別人說，而不是要暴力衝擊，「點解你哋要封馬路，OK你哋人多，畀你哋行馬路。咁點解要封地鐵對門，OK你哋要表態阻住人返工。咁點解要塞香港海底隧道，關海底隧道咩事？咁機場啦，香港係一個國際城市，好多外國人嚟香港，你去坐冇問題，但點解要堵塞出入口唔畀人上機先。將心比己，如果係你或者係你屋企人會點，好多事我都唔明。我以前唔知自己係咩顏色，我依家好清楚我啲咩色。」