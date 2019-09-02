網紅李狐作曲唱自己「戴綠帽」經歷　原來靠一個簡單設定揭穿女友

台灣人氣直播網紅李狐近日推出新歌《幻覺》，這首歌可說是他用悲痛經歷創作出來。這首歌是寫出他2年前慘被女友戴綠帽，更是在現場直接抓到前女友偷吃證據。當時他正處於事業和家庭關係的低潮，加上抓到女友偷吃，頓時崩潰起來。這首歌是寫出自己不敢相信的事實，對於女友劈腿，他祈求一切只是幻覺。

李狐直言就算成為了歌手也不會放棄直播，因為這也是他主要收入來源之一。（尬音樂提供）

當時候二人正在同居，某天他練團後決定提早回家。回家後發現女友還沒回來，一時醒起可以在平板電腦尋找女友定位，起初發現在西門町，過了半小時候發現女友在家住地方。他疑心起決定下樓找找，結果在出門時便發現女友在梯間與一名男子甜言蜜語的對話，最重要是聽到女友喊「不要親我啦！」那一刻令他不知所措，在思考了一段短時間，他便決定開啟手機拍下這二人調情的畫面作為證據。前女友被發現那一刻非常愕然，其後李狐冷漠的說：「妳上去把東西收好，趕快走吧」

李狐希望之後能唱更多歌給粉絲聽。（尬音樂提供）

俗語也有說「綠帽唔怕戴，最緊要除得快。」所以希望李狐下一段戀情會是一段美滿而幸福的戀情。而他用自身經歷說出前女友給「綠帽」他穿戴，更用此創作一首歌曲。雖然不知道這首歌曲能否成為大熱，但能用音樂幫助自己，擺脫這個陰影，這也是令人值得欣賞的地方。