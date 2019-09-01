【蕭敬騰演唱會】喜見關之琳現身　大爆曾與周渝民諗計求女神合照

一連兩場《蕭敬騰娛樂先生世界巡迴演唱會》香港站，昨晚（31日）在蕭敬騰（老蕭）的動人歌聲下圓滿落幕。尾場時候契媽陳嵐（向太）、契爺向生、向佐外，連心目中的女神關之琳也來捧場，令在台上表演的蕭敬騰顯得心花怒放。她在感謝女神關之琳到場支持時，]說話打結，連稱呼女神也口吃起來：「女...神，我也不知道怎稱呼妳，叫關姐姐。」看見老蕭面對女神手足無措，在大銀幕觀看他的觀眾笑個不停。

女神關之琳到場，令老蕭十分意外。（滾動工作室提供）

老蕭在台上也趁著這段時間，跟女神分享第一次見面的感受。當下立即由天王級歌手變成「小粉絲」，相識過程身邊還有一同出席上海活動的周渝民。「我好記得當時跟周渝民見到女神，雙眼發光，二人在聊怎樣跟她對話和怎樣去拍合照，我們真的很喜歡她。現在見到她越來越好，很棒。」

常常被說成是孖生兄弟的向佐也有到場支持。（滾動工作室提供）

重遇4年前波友

蕭敬騰相隔四年再踏上紅館舞台，感謝一班fans還是那麼熱情的支持和歡迎他，讓他留下一次美好回憶。在昨天他原本很害怕有部份fans不能出席這次演唱會，雖然沒有解釋箇中原因，但作為香港人大家都心照。而老蕭在演唱會上一直傳遞一個訊息給fans們，就是要愉快生活。好像熱愛打籃球的他在演唱會期間也不忘去打球，在昨天演唱會開始前就趁空去打球，期間遇到一件很開心的事情：「我在演唱會之前去了打球，然後竟然重遇四年前也曾在同一個籃球場打波的一班朋友，他們竟然說記得我，說四年前在同一個球場跟我一起打球，感覺就是跟香港的fans很有緣份。然後就立即就下雨了，大家當然有繼續打球，過程也很愉快。不知道他們今天有沒有在現場，可能他們不喜歡聽我唱歌，但不重要，最重要的希望大家也感到開心。」

契媽陳嵐、契爺向華強和女神關之琳合照。（滾動工作室提供）