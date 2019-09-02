內地演員漆培鑫被爆醜聞變渣男　網友粉絲竟然力撐：願意陪他承擔

中國內地新演員漆培鑫今年憑內地劇集《陳情令》中飾演的「金凌」一角令不少觀眾對他留下深刻印象。正在人氣急升的他亦榮升新一代「鮮肉男神」，他微博已經擁有過百萬粉絲，不過最近卻被爆出軌醜聞，導致人氣下滑。

漆培鑫在劇集《陳情令》中飾演的「金凌」一角後開始令人關注。（微博圖片）

近日在網路上有人爆料「劇集《陳情令》中飾演金凌的漆培鑫在戀愛上出軌，女朋友懷孕不負責，還想玩3P」，更有一位疑似是漆培鑫前女友的網民表示漆培鑫戀愛期間不斷對她「冷暴力」，指漆培鑫得知自已懷孕時竟說：「你要生下來你就自己養，我不會管你的。」這名前女友事後在微博發放合照之餘，更曝光一段「鹹濕錄音檔」，疑似是在親熱時錄下來，能聽到男方呻吟：「老婆，你好棒呀，好爽。」

疑似前女友。（微博圖片）

這些醜聞爆出後，一直未能證實，令不少人懷疑其實是假新聞。而當外界以為事情完結時候，昨天（9月1日）漆培鑫終於打破沉默在微博發表聲明：「這段感情裡因我的原因，對雙方都造成了傷害，在這裡我誠懇道歉！我會處理好所有事情，承擔相應責任，並深刻反省。事情發展到現在，我們的經歷已經被過分曲解，雙方都希望一切能到此為止。所以也懇請大家不要再去打擾她的生活，停止無端猜測，減少不必要的傷害。」除此向前女友道歉，他亦為此向一直支持他的粉絲致歉：「對不起！很抱歉辜負了你們的喜愛和期待。未來的我會努力成長，做更好的自己。」對於漆培鑫在網上真誠的道歉，不少粉絲在他的微博上力挺他，指會原諒漆培鑫，更會陪著他成長。

漆培鑫在微博向前女友和粉絲道歉回應。（微博圖片）

疑似前女友對話流出及粉絲對這件事情的回應！

粉絲回應是重點！