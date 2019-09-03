網傳楊冪於生日公開戀情　緋聞男友微博透玄機？

現年32歲的楊冪跟劉愷威在去年12月宣布結束5年婚姻，引起網民關注，早前傳出楊冪跟前JYP娛樂內地藝人魏大勛的緋聞，周一（2/9）內地網傳有一對藝人快要公布戀情，網民推測傳聞指的會否就是楊冪跟緋聞男友魏大勛？

網上流傳一輯影到魏大勛跟一名女子看展覽的相，網民猜測此人是楊冪。（微博截圖@吃瓜鵝每日搬）

上月初，有內地網民在微博發文指在北京798園區偶遇男星魏大勛和疑似楊冪的女子看展覽，兩人戴着帽子和口罩，穿同款情侶鞋，感覺像一對情侶。而雖然沒有看到女方的正面，不過有眼利的網民發現該名女子在左腳的小腿位置有一個胎記，而楊冪左腳也有一個位置和大小相似的胎記，加上女方的打扮和楊冪早前在機場現身時非常相似，網民推測該人會否是楊冪。

眼利網民發現相中女子胎記的位置和大小都與楊冪的一模一樣。（微博截圖@吃瓜鵝每日搬）

網民其後搜尋其他證據，如有傳魏大勛曾約楊冪於七夕當日打機，不過其後魏大勛在微博否認戀情：「只是跟朋友逛個街，謝謝大家關心」，雖然否認緋聞，但就間接承認自己是相中人，而網民也沒有因此而停止猜測。直到周一（2/9）內地網上傳出有一對藝人快要公開戀情的消息，指是七夕被拍到的一對，又指他們打算在女方生日當天公開戀情，令網上聲音指向於七夕當天被拍到看展覽的魏大勛和疑似楊冪的女子。

魏大勛在微博的發文又再引起外界關注。（微博截圖@魏大勛）

網民也繼續「搜證」，指魏大勛曾在微博貼上一張即將上映的電影《小小的願望》的海報，並留言指「9月12日，花好月圓的日子，我預感願望一定都會實現！」令外界猜測這是否暗藏意思？不過也有網民指他只是宣傳有份演出的新片。

楊冪在上年年尾宣布和劉愷威結束5年婚姻。（微博圖片@嘉行楊冪工作室）

+ 6 + 5 + 4

比楊冪小3歲的魏大勛在2008年出道，曾在2014年簽約韓國經紀公司JYP娛樂，2017年結束與韓國公司的合約後自組個人工作室。代表作品有電視劇《一又二分之一的夏天》和《梔子花開》。幾年前他除了橫掃不少新人獎外，其實他也是內地綜藝節目如《快樂大本營》的常客。外表韓風的他，長得帥人又幽默風趣，人缘很好。而內地網上也流傳著他是一個隱藏的富二代，傳他的爸爸名下有18家公司，而媽媽也是涉獵各個領域的商場高手。關於他和楊冪的緋聞雖然未知真偽，但魏大勛確實曾揚言迷戀楊冪超過十年，在大學時已很喜歡她，難道真的是因為長情打動女神？

點擊下圖睇吓魏大勛嘅靚仔相︰