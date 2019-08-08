楊紫取替楊冪「旺夫體質」地位　揮低熱巴成90後「收視女王」

過去楊冪有「收視女王」之稱，同她合作過的男主角都會爆紅或知名度急升，近年就有趙又廷﹑阮經天﹑黃軒就是最好例子，所以她被形容為有「旺夫體質」的能力。而最近90後女星26歲的楊紫亦加入這個行列，挑戰楊冪的「收視女王」地位，成為近期最「旺夫」的女明星，連超高人氣的迪麗熱巴亦比不上，原來全靠一個關鍵因素造成的。

楊冪因為旺男主角而有「旺夫體質」之稱。（楊冪微博圖片）

兩年前一部《三生三世十里桃花》熱播紅遍兩岸三地，話題度更超越范冰冰主演的《武媚娘傳奇》和胡歌主演的《琅琊榜》記錄，帶動一陣「煲劇」熱潮。除了使男主角趙又廷演藝事業更上一層樓之外，亦令楊冪身家進帳不少，據指該劇讓其公司估值從3000萬人民幣暴增到50億人民幣，絕對是名利雙收。

2018年她又找來台灣金馬影帝阮經天助陣合作古裝劇《扶搖》，該劇是阮經天入行多年來的第一部古裝電視劇，又令阮經天人氣急升。而該劇播出之時剛巧遇上世界盃比賽，但她仍然無懼收視率更節節上升，累積電視劇網絡播放量超過13億人次點撃，「收視女王」地位根本無人動搖到。

楊冪令趙又廷﹑阮經天人氣再度急升。（微博圖片）

事實上在之前她已經帶旺過其他男星，就好似男星馮紹峰，2010年共同合拍《宮》，使他一夜成名躍升為一線男星。2004年同李易峰合拍《古劍奇譚》，百里屠蘇一角令他成為「國民校草」，2016年找黃軒主演時裝劇《親愛的翻譯官》，又令他聲名大噪，演技再次被受肯定公認為「有演技男演員」。可以話「旺夫體質」發揮到應有的功效。

楊冪同霍建華合作的民國劇《築夢情緣》收視率一般。（微博圖片）

可是今年「旺夫體質」好似慢慢失效，同霍建華合作的民國劇《築夢情緣》收視率一般，亦帶不上任何話題，同之前的劇集相比差距甚遠，令不少人都甚感意外。而在這個時候楊紫播出的作品就大受歡迎，就好似《香蜜沉沉燼如霜》﹑《親愛的熱愛的》均令男主角爆紅，使她取代楊冪「收視女王」地位，同時是新一代「旺夫體質」的女星。

去年她同鄧倫合拍的《香蜜沉沉燼如霜》，收視率幾乎佔據各大黃金劇場頭幾名位置，網點擊率更突破150億，令鄧倫人氣急升同時收獲不少粉絲，亦令鄧倫在各大頒獎禮中奪得獎項，就好似在《騰訊視頻星光盛典》中奪得《年度人氣電視劇男主角》，更令他成為新一代內地四大流量小生添。

鄧倫目前是新四大流量小生之一。（微博圖片）

除了鄧倫之外在娛樂圈中半紅不黑的李現，亦因為今年同楊紫合拍《親愛的熱愛的》而人氣急升。而該劇的收視率更在各大電視台﹑網台上收視破一，單是騰訊點擊就有破6億人次收看非常厲害。目前男主角李現更幾乎日日登上熱搜，成為各大女粉絲心中的最佳男友，所以他有「現男友」之稱。而他亦一舉成為新一代四大流量小生同鄧倫並列，其他兩位就是肖戰﹑王一博。

李現亦是新一代四大流量小生之一。（微博圖片）

楊紫由去年開始已經聲名大噪，作品大受歡迎人氣急升，就連目前同馬天宇 拍畢的《我的莫格利男孩》還未播出，網友們已經率先表示會坐定定收睇，可想而知她幾受歡迎。原來所謂的「旺夫體質」，只不過全因為一個原因致成，她在接受網台訪問時說道：「在電視劇裡我一直覺得好像，男主如果他非常成功的話，一個戲就成了。因為女主其實很多女孩會帶入，那麼代入到我的話，她們就幻想成這個男孩很愛她，可能我長得又沒有太多攻擊性，然後女性朋友會比較喜歡我。」放低自己位置成就男主角，原來就是靠這一招呀！

楊紫自曝「旺男主」原因。（影視觀察生微博圖片）

另外，楊紫取代楊冪成為新一代「收視女王」之外，她更是90後女星中的收視保證，氣勢不輸迪麗熱巴。其實迪麗熱巴所主演的劇集，除了《一千零一夜》令鄧倫增加人氣之外，《烈火如歌》﹑《秦時麗人明月心》都收視一般，更不用說男主角有沒有因此增加人氣。過去楊紫同迪麗熱巴不停被拿來比較，無論在人氣﹑資源等上迪麗熱把終略勝一籌，今次楊紫終於扳回一城，成為90後女星收視保證，而且他更是90後四大花旦（周冬雨﹑關曉彤﹑鄭爽 ）之一，迪麗熱巴更沒有在此行列。

楊紫終於贏熱巴。（微博圖片﹑視覺中國）

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