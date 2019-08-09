楊冪傳與前JYP藝人魏大勛拍拖　眼利網民搜出曖昧證據

現年32歲的楊冪與劉愷威去年12月宣布結束5年婚姻，近日楊冪被拍到疑似有新戀情，與前JYP 30歳內地藝人魏大勛着情侶鞋看展覽，雖然女方沒有被拍到正面，但眼利網民從她左腳的胎記，判斷她就是楊冪。

32歲楊冪與30歲魏大勛傳出緋聞。（視覺中國）

有內地網民影到一名疑似楊冪的女子與前JYP 30歳內地藝人魏大勛在北京行街，二人更穿上情侶鞋。（微博截圖／吃瓜鹅每日搬）

有網民於微博指在北京798園區偶遇男星魏大勛和疑似楊冪的女子看展覽，兩人戴着帽子和口罩，穿同款情侶鞋，感覺像一對情侶。雖然沒有影到女方正面，但眼利的網民發現她左腳小腿位置有一個胎記，位置和大小竟然與楊冪的左腿胎記一模一樣，加上女方的打扮和楊冪早前在機場現身時非常相似。

眼利網民發現相中女子胎記的位置和大小都與楊冪的一模一樣。（微博截圖／吃瓜鹅每日搬）

網民亦搜出其他證據，包括魏大勛曾經公開表示大學時期已經好喜歡楊冪，七夕時更相約組隊打通宵機，又有網民將二人拍節目時的眉目傳情和打情罵俏片段剪輯下來，令戀情甚囂塵上。

魏大勛事後微博否認戀情：「只是跟朋友逛個街 謝謝大家關心」，間接承認自己是相中人，不過網友就話唔多信，因為當年楊冪也是這樣否認與劉愷威的緋聞。

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