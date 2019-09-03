關心妍與120位小朋友大合唱　將推出兒歌集作慈善義賣

由關心妍（Jade）創立的「妍亮生命慈善基金」與本地兒歌創作歌手嘉芙姐姐，合作的大型跨年活動「兒童感恩文化2019」，將推出兒歌集和兒童唱歌比賽等活動。

除了Jade音樂學院「Shining Life Music」的學生之外，早前網上召募的反應也非常熱烈，新歌《我要感恩》由120位3至12歲的小朋友合唱，Jade的囡囡心心更參與拍攝MV，Jade表示：「上一首兒歌《願你感恩》係父母唱畀子女，今次輪到子女唱畀父母，希望小朋友透過歌曲，學懂感謝身邊嘅人，多啲講Thank you，兒歌EP會作慈善義賣。」

Jade帶著女兒心心一齊拍攝MV。

Jade的家人當日亦有擔任義工，囡囡出鏡，老公就做攝影師，Jade說：「囡囡都有邀請幾位同學仔參加，平日心心比較文靜，但對住鏡頭竟然變得紮紮跳，我都好surprise，見到媽咪變身心妍老師，心心都好主動答問題，做咗領隊帶住小朋友唱歌、揮手，之前都帶過心心賣旗，今次係佢第一次做義工。」現場的父母同小朋友總共近三百人，Jade初時都擔心好難控制場面，結果現場收音錄歌加拍攝MV，三個多小時就完成。

現場近300位家長同小朋友順利完成拍攝。

另外，Jade的巡迴演唱會進行得如火如荼，廣州首站之後，10月26號將舉行深圳站，日前在舉辦記者會時，Jade還與當地歌迷慶祝生日：「好多都係第一次見，大家唱K玩咗一日。」明年Jade會將巡迴演唱會帶到澳洲和美加等地，希望巡迴的尾站回到香港舉行。