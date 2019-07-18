關心妍開巡唱帶埋阿女　重提「攞錯獎」事件自嘲：成日發夢

今年重投歌手身份的關心妍Jade，週六（13日）舉行入行18年首次「時刻觸動巡迴演唱會」首站-廣州。

關心妍重出江湖！

入行18年，Jade有不少經典慘情歌，《負擔不起》、《你有心》、《我太強》、《仍想念你》、《放生》、《仍然》和《終點》等都深受樂迷歡迎，全晚彷如帶大家返到從前卡拉OK盛世的時代，每一part都是大合唱。

關心妍每一首歌都咁經典。

每次到內地工作，Jade都被歌迷問她什麼時候開騷？這次終於能夠兌現承諾，開騷不久，Jade已被台下熱情的歌迷感動到喊，Jade說︰「內地的巡迴真係等咗好耐，一直都等一個啱嘅時機，好多歌迷十幾年都未見過面，今次第一次見，仲見埋我個囡囡。」演唱會最後一part是送給女兒，平時晚上九點便瞓覺的心心，第一次見到媽咪在台上表演，全程high爆拍手又跳舞，跟Jade穿上陳華國度身訂製的親子晚裝，更成為歌迷的集郵目標。

今次仲帶埋阿女心心出嚟！

Jade女兒心心下星期便三歲生日，Jade叫歌迷齊齊唱生日歌，點知大會秘密安排生日蛋糕，賀埋本月尾生日的Jade，一向懵下懵下的Jade，當然又反應唔切，大叫驚喜。唱到《龐貝·21世紀》，Jade重提當年「攞錯獎」事件，她說：「好多人都唔認識呢一面嘅我，好大意、成日發夢，呢首係我08年一個金曲獎，對我意義好大，除咗搞笑之外，咁rock嘅歌亦係另一面嘅我。」

廣州首站反應熱烈，Jade 10月將會舉行深圳站、12月東莞站，明年3月亦會將巡迴演唱會帶到澳洲和美加，Jade說：「今年香港的場地好爆，希望巡唱尾站返到香港舉行。」