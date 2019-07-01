等足3年關心妍再出國語歌　為拍MV行2000級樓梯抵台灣神秘海岸

慘情歌后關心妍（Jade）睽違三年，於本月15日推出全新國語單曲《時刻》，大隊去到台灣拍攝MV，她興奮表示：「一直很想來台灣拍MV，這次終於夢想成真了！」雖然拍攝期間陰雨綿綿，卻也擊中了《時刻》的心境「越過終點又是新一頁的時刻，放手也愛得值得，心被包容暖和了。」這是承接14年前Jade推出國語歌《終點》的故事，曾相愛的兩人，分開後回憶起對方仍舊感到溫暖。Jade亦想藉這首歌跟大家分享：「人生雖不能重來，但可以懷念過去，每個人心裡總有些忘不了的人，可能都會有一段感情念念不忘，兩個人曾經愛過，最後有沒有開花結果都不重要，最重要是大家現在都幸福，就算是回憶，都要是甜美的，感謝那位讓我們擁有過不同的溫暖時刻。」

關心妍《時刻》MV已經有得睇喇！

《時刻》由唱作歌手羅力威為Jade度身訂造，Jade收到demo時，已經被旋律深深觸動，一聽就愛上，更勾起她曾經的一段感情。找來亞洲創作才女王雅君填詞，Jade通電話將自己的故事跟她分享，不到幾天，這份滿載記憶和感情的歌詞就誕生了。睽違三年再次推出國語單曲，Jade特地飛到北京錄音，由曾為張韶涵和范瑋琪製作過不少金曲的陳俊廷老師監製及製作，第一次合作就把Jade富有感情和技巧的唱功帶入曲風裡，陳俊廷老師大讚Jade唱得像輕輕地在耳邊說故事一樣。

靚人靚景。

Jade首次到台灣拍攝MV，就遇上梅雨，原本預計一天完成外景加室內拍攝的行程，因大雨臨時取消外景，為了呈現MV最好的畫面，Jade跟公司爭取延長半天的拍攝時間，第二天凌晨四時就起床化妝，趁著還沒下雨趕緊出發，導演特地挑選了隱身在巨岩背後，被譽為絕美海岸線的「神秘海岸」，如果沒有深入走進巨岩，不會發現裡面的美景，不過要到達「神秘海岸」，必須先登山步行2000級樓梯，估不到個子小小的Jade，本來需要一個多小時的路程，只用了20分鐘便完成，Jade笑說：「還好我每天都有鍛鍊身體。」雖然過程辛苦，但當一抵達拍攝現場，看到這片壯觀景色，Jade馬上就被感動了，表示一切都太值得，也因連日大雨後所帶來的澎湃海浪，一波一波拍打沿岸，讓MV呈現出最美好的「時刻」！