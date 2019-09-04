【一路成年】梁家輝玩遊戲大發脾氣？　90度鞠躬落淚向眾人道歉

由梁家輝、徐錦江、蘇見信等攜帶子女參加的內地真人騷《一路成年》正在熱播，第二集中，一行人來到位於四川甘孜藏族自治州的丹巴縣，體驗高海拔的自然生活。

節目中，子女們上山去趕豬，父親們則在山下玩起「誰是臥底」的遊戲，5位爸爸各拿一支空心竹籤，大酒缸中裝有水同酸梅湯，5人中只有1人喝到的是水，大家要估這個人是誰，而「臥底」隱藏時間越長方可勝出。

遊戲進行了兩輪都尚未猜出「臥底」，到第三輪時，家輝表示同之前喝的味道不同，前面兩次是酸梅湯，這次是水，但大家認為是影帝演技太好，所以不相信他，認為家輝就是「臥底」。不過家輝一直說「不可能」，又說「如果真的結果是這樣子，我玩不下去了，我翻臉了，冤枉」，更批評擔任「村長」的主持人李銳：「我告訴你，這次你太失敗了。」認為自己被騙了，無論有無按照規矩做都是錯，數落節目組的不是，其他幾位爸爸都前來勸家輝消氣，解釋可能中途有些差錯，但家輝當時依然很生氣，他表示：「我平時是嘻嘻哈哈，但是我絕對是在工作上面，在做事情上面是一個很認真的人。」

家輝在玩遊戲過程中太認真，因而發生了一些小插曲。（視頻截圖）

然而，晚上大家在吃飯的時候，家輝突然站起來，說：「各位，今天下午呢，因為疲憊不堪，我犯了一個錯誤」，其後對著李銳90度鞠躬：「『村長』，我向你道歉」。此時的家輝眼眶紅潤，哽咽地向大家吐露心聲：「今天剛開始我就犯錯誤，還有在場所有的工作人員，我下午情緒影響你們的創作，我也說了一些難聽的話，在這裡跟大家說聲對不起。」李銳隨即也與家輝擁抱，稱對方是大家的哥哥，家輝自責地表示「特別是哥哥，更加不應該犯這種無知的錯誤」，再次連道數聲「對不起」。

家輝落淚向眾人道歉。（視頻截圖）

家輝在訪問中坦言，在節目的過程中學習了很多，《一路成年》不代表只是小孩的一路成年，也代表所有同去的家長的一路成年。

網友們見到後，都一致大讚家輝，「怪不得人家能達到這個高度」、「真的是毫無影帝包袱和架子，這麼真實，這麼真誠」、「前輩的態度真的很多人比不上」等等，很欽佩家輝的為人。

兩位女兒也忍不住落淚，同時也安慰爸爸。（視頻截圖）