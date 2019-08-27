【一路成年】徐錦江原來是感性男人　兒子徐菲大爆料：婆媽健忘

現年57歲的徐錦江最近獲邀請同兒子徐菲拍攝真人騷節目《一路成年》，近日該節目播出先導片，沒想到徐錦江在剛強的外表下內心竟是如此感性，而且他還是一位非常嚴格的父親添。其中，他還在鏡頭前不禁留下男兒淚，十分自責冇陪伴兒子一齊度過童年，鏡頭前同生活上的反差非常大，使網友對他的形象開始刮目相看。

徐錦江最近帶兒子徐菲上真人騷節目。（微博圖片）

徐錦江流下男兒淚

不經不覺他的兒子徐菲已經長大成人19歲了，回憶起過去兒子這些年的成長路程，徐錦江有一件事擺放於心裡非常多年，一度都覺得對不起兒子，在鏡頭前留下男兒淚：「我很少時間跟他一起生活，可能就是我的工作拍戲確實多。他小的時候去看病，別人都是爸爸媽媽帶的。給他打針的護士，他告訴人家他也有爸爸媽媽，那個時候搞得我心裡頭特難受。我一想還是應該真的，可以的話應該是多點陪著他一起成長。」

幸好今次有《一路成年》這個節目，令徐錦江可以同兒子有更多相處時間，了解彼此。在生活中的徐錦江其實唔似鏡頭前般是粗獷型的男人，私下的他對生活非常有規律，就好似進食問題原來他都有規定的，其妻子殷祝平就爆料指：「油條﹑可樂他說那些都是垃圾食品，但他喜歡吃麵包他就不停地叫我們吃麵包，但是那個東西我們不愛吃啊。因為徐大哥我已經二十幾年都沒有吃過這些東西了。」所以她就背著徐錦江帶著兒子出外吃油條這一些食物，瞬間使她們母子二人感到這一些食物根本就是人間美食。

生活中的徐錦江好感性。（微博圖片）

徐家家規多多

除此之外，原來徐家還有其他家規，包括就是早上一定要向爸媽請安以及出門要報備﹑晚上十二點前一定要回到家等。節目中徐錦江就一直打電話詢問徐菲的行程，時不時就致電問候他的最新情況，對於爸爸這種行為徐菲都感到非常害怕：「假如我今天出門沒有跟他講，我得先想好一堆口供，如果口供對不好就完蛋了。唐僧就從頭唸到尾，精神折磨勝過肉體。」絕對是虎爸一名啊！

另外，假若徐菲犯錯徐錦江自有一套懲罰方法，而這一套方法是非常罕見就是作文：「我爸他很特別他真的很特別，我做錯了甚麼事情，他懲罰我的手段也非常單一，就是讓我寫作文。」果真是好特別。

徐菲不時會被爸爸奪命追魂Call。（微博圖片）

徐錦江原來內心好孤獨

節目叫《一路成年》對於徐錦江來說成年就意味著長大，長大意味著就離開，所以他一直對兒子如此嚴格與嘮叨，其實是有原因的：「我其實是故意地煩，我想他去多點關心我，多點陪伴我，其實我內心很孤獨。」原來他內心世界是如此地空虛。另外，在徐菲眼中徐錦江是一位「反差﹑嚴厲﹑婆媽﹑健忘」的爸爸，更多時候反而是他去照顧對方，皆因他在生活上有一種似小孩的感覺：「我爸爸的形象和我想像中的父親差很遠。就有一種孩子的感覺，百分之百我照顧他多。」見到真人騷的徐錦江反差如此大，網友亦用「可愛」二字去形容他，原來大惡人鰲拜是如此反差萌又感性的。

原來鰲拜都是感性男人一名的。（微博圖片）

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