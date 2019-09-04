【花花萬物】林允爆星爺拍戲怪癖　「他撕掉劇本，我嚇慘了」

3年前因為主演周星馳電影《美人魚》而廣為人知的林允，近日獲邀上小S（徐熙娣）﹑蔡康永主持的綜藝節目《花花萬物2》，大談一夜爆紅心路歷程與大爆老闆周星馳拍戲時的怪癖，在網上引起廣大討論。

小S﹑蔡康永又合體主持節目《花花萬物2》。（視覺中國）

眾所周知，當年參選《美人魚》女主角的女生成千上萬，但林允就一關一關闖過來，最終脫穎而出成為該電影女主角。而這一段經歷小S同蔡康永都非常感興趣，想知道為何星爺會選中林允，沒想到連他本人都不知道：「其實真的不知道為什麼選我，每一次問他的答案都不一樣，我都不知道。」她繼後補充一句表示，星爺都講過是因為「野生」關係，蔡康永就解釋表示理應是指身上沒有演藝圈那種習氣，所以才選擇他吧！

林允在節目中又透露拍《美人魚》時的點滴，大爆自己非常害怕星爺，特別是演技問題的時候：「他氣勢大的，看演得好的話他就在旁聽笑，演得不好他瞬間就是笑不出來就變臉那一種。」繼而小S問道有沒有曾經因為害怕而哭過，林允則表示沒有：「我就是內心害怕壓力很大，但是我在圖書館嚇哭過。」

林允當年入到13強時的模樣。（視覺中國）

另外，眾所周知星爺喜歡脫稿演出，經常不按照劇本走，這一點亦令林允非常不適應，更因為一次經驗令她再不敢看劇本了：「其實我有一次看劇本，會劃出重點來背好，然後有次被星爺撕掉，揉成一團撕掉了。給我嚇慘了，真的我自從那之後我就不敢看劇本。」原因是星爺喜歡演員自由發揮地演，這一個經歷聽到小S都嚇親。

林允大爆星爺拍戲時不按照劇本走，令她嚇親。（網上截圖）

因為由星爺親自挑選為女主角林允亦一夜爆紅，不過曾因為如此，她感到非常迷惘，非常在意網上的留言，到目前為止她亦不知道別人眼中自己到底算不算是位演員。雖然認不認同這回事是見仁見智，不過蔡康永就好想知道林允是如何評價自己，叫她自身為演技打分，沒想到她非常有自信：「這個怎麼打分呀？打低了也不是，打高了也不是，那肯定是滿分，那裝也要裝一下。」非常搞笑。另外，《美人魚2》亦由林允擔當女主角，目前亦已拍畢等待上映中。