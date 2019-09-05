【喜歡的話請響鈴】金所炫自爆母胎單身21年！後悔高中錯失青春

南韓「國民初戀」金所炫演出的Netflix原創劇集《喜歡的話請響鈴》（좋아하면울리는）第一季共八集已經全部上架，深獲年輕網友喜愛並掀起熱烈討論。日前金所炫接受媒體訪問時表示，自己21年來都是「母胎單身」，但她也很坦率地透露，因為每次拍的戲都跟戀情有關，反而讓現實生活中的她覺得沒有談戀愛的必要，單是把心思花在劇裡的戀情就夠累了。

為了詮釋角色，金所炫在拍每一部戲的當下都是真心喜歡對方，但也練就了一下戲就能立刻整理好心情的本事。個性相當率性的她也表示，自己即將是成年人了，有很多想要做的事情，目前覺得沒有必要去談戀愛，只是拍攝《喜》期間卻忍不住後悔了起來，一直反問自己怎麼沒在學生時期好好享受青澀又充滿悸動的戀愛。

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金所炫、宋康與鄭家藍在接受Netflix專訪時爆料，宋康在拍戲現場是最愛玩手機的人，宋康一開始還不認帳，不過後來鄭家藍幫忙解釋宋康只是以很現代化的方式來做演戲的功課，宋康便一臉認真地說明自己真的就只是拿手機來幫助學習而已，但金所炫在一旁俏皮的反應似乎不是很認同，反應相當逗趣。

鄭家藍、金所炫、宋康接受Netflix專訪（Netflix）

此外金所炫也用開懷大笑的方式承認自己就是NG王，因為不管發生什麼事情都能讓笑點很低的金所炫開心地笑，但相對也顯示出她的好個性。而鄭家藍則是公認三人當中個性最害羞的人，遇到任何事都只會露出暖男傻笑，卻不敢對心儀的對象告白，也因此讓好友們難免擔憂他未來要怎樣追女仔。

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