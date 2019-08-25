金所炫《喜歡的話請響鈴》體驗高中生活　自認全劇人氣第一？

國際串流平台Netflix近年積極開拓韓國市場，製作多部原創韓劇和綜藝節目，繼電視劇《李屍朝鮮》、《因為初戀是第一次》，以及綜藝節目《Busted！韓星齊鬥智》之外，由金所炫、鄭家藍和宋康主演的Netflix原創韓劇《喜歡的話請響鈴》也於 8月22日下午三點通過Netflix在全球190個國家獨家播出，為觀眾提供收看韓劇新選擇。

鄭家藍、金所炫和宋康主演的Netflix原創韓劇《喜歡的話請響鈴》於8月22日下午三點通過Netflix在全球190個國家獨家播出。（Netflix）

《喜歡的話請響鈴》講述只要安裝一個應用程式（APP），若有喜歡的人靠近身邊10 公尺內APP就會響起提醒，是一部屬於年輕人的青春浪漫愛情故事。20日舉行的記者會上，金所炫和一眾演員玩測謊機，被問到若劇中的「戀愛鈴」APP在現實生活中出現，誰會是人氣王時，金所炫謙稱不是自己，但機器卻顯示金所炫說謊，讓金所炫尷尬表示：「怎麼會這樣？」最後只好承認自己應該就是人氣 NO.1，場面非常爆笑！

金所炫和一眾演員玩測謊機，卻測出自認全劇人氣第一的結果，非常搞笑。（Netflix）

《喜歡的話請響鈴》記者會

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20歲的金所炫早年自修高中課程，並成功於去年入讀漢陽大學，或有影迷認為金所炫未能度過高中校園生活，感到相當可惜，幸好在《喜歡的話請響鈴》中，金所炫扮演高中生，與鄭家藍和宋康發展校園三角戀，讓金所炫感受高中生活的滋味。

金所炫飾演高中生，體驗校園戀愛滋味。（Netflix）

《喜歡的話請響鈴》劇照