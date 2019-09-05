雪兒與Chris Collins「肉搏」巴西柔術有板有眼　願嘗試動作電影

長居新加坡的雪兒（Michelle）一向非常注重健康，除了跑步、學泰拳外，最近還挑戰巴西柔術，趁來港工作的空檔，找好友兼電影動作指導Chris Collins練習：「因為自己係女仔，所以想學少少自我防禦技巧。」

Michelle先與假人練習多個不同的防禦動作，之後與Chris Collins「肉搏」，期間她更不時將對方鎖在地上，成功制服Chris Collins。其後Michelle再練習另一套防禦動作，先被Chris Collins從後「拑實」，不過不消一會她便成功「逃脫」，再反客為主用雙手鎖著對方條頸。

Michelle與好友兼電影動作指導Chris Collins練習防禦術。

雖然練習得有板有眼，但Michelle坦言不太習慣與對手「肉搏」，她表示︰「其實我唔係太習慣同另一個人咁Close，但我朋友好鍾意巴西柔術，玩得好叻，就叫我喺新加坡一齊上堂。」她又指學習巴西柔術讓她保持年輕︰「學呢啲動作可以運用我嘅腦袋，對我嚟講係新嘢，令我心態保持年輕，因為我要諗同吸收先可以做到呢套動作。」

Michelle指學習巴西柔術有助於自己保持年輕。

予人感覺弱質纖纖的Michelle笑言平時上堂練習時，對手都特別照顧她︰「通常我上堂，大家都好小心，因為知我好易受傷，而且因為受傷令我工作唔方便，所以大家都好錫住我。」

她又指自己曾試過打到周身瘀︰「有時唔小心手臂同腳都會打到瘀，因為要喺地上練習，塊面都會整到，兩邊臉都試過瘀，不過唔係咁嚴重。」會否嘗試做動作演員？她說︰「其實好大挑戰，但自己想試，之後如果有電影需要，我都可以郁少少，拍少少動作嘅電影，如果有時間讓我預備去練一套動作，我覺得都會做到嘅。」