【尋秦記電影版】滕麗名雪兒再聚　郭羨妮︰套劇令大家紅咗好多年

「誰求誰 春秋都只聽天地號令～」至於《尋秦記》電影版，就一切等古天樂號令。籌備多時，古仔終於召集齊原班人馬，於下半年開拍《尋秦記》電影版。記招內，3位熟悉的面孔，滕麗名（善柔）、郭羨妮（琴清）以及雪兒（趙國公主倩兒）共聚一堂，並跟大家說起昔日趣事。

這張首度6大主角齊人照，真係好震撼。

原來這部是雪兒第一部古裝劇，鬼妹仔的她對廣東話對白已經一頭霧水，仲要面對古文就更加難應付。雪兒︰「我完全不明自己在講甚麼。」郭羨妮︰「當時看見你的樣子，都知你不明白，其實我的對白都好難，因為我是學識之士，要強背很多艱深內容。」

鬼妹仔的雪兒，當年對廣東話對白一頭霧水，更要是古文就一味死背。

至於滕麗名，便指該劇是她入行以來拍得最長又最辛苦的一套。滕麗名︰「足足拍了9個月，好長時間，又要到蒙古取景，當地環境比較差，試過有間旅館，沖涼時要踩住一條鐵鍊，鐵鍊是用來打地下水上來，但水量極少，差不多是逐滴逐滴來上來。又因為當地氣溫有40多度，但地下水非常冷涼，試過滴落身上是會『沙』一聲發出水蒸氣，好凍的！」

滕麗名個角色善柔非常打得，「剛才問過古生，電影版都一樣打得，我好驚！」

對於今次可以再聚，郭羨妮坦言要多謝古生︰「這次再拍，對大家來說都好有意義，這套劇令我們紅了很多年。」滕麗名︰「難得是成班演員都沒變，莫說要拍19年後的故事，就算拍番當時的時空，都冇問題。」雪兒就一早已跟家人拎定假期開工︰「上次返來古仔已跟我說會開拍，我都已向家人講定即將要開工。」