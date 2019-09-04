38歲凍齡秦嵐原來報細數　打贏官司意外揭露真實年齡

內地女星秦嵐去年憑藉劇集《延禧攻略》而爆紅，演藝事業登上高峰，仙氣溫柔的形象深入民心，不少人更大讚現年38歲的她保養得宜，凍齡有術。不過日前有網友在網上發帖，指出其實秦嵐今年已經40歲，質疑她謊報年齡，但卻被投訴舉報，最後該Post被刪除，引起網民熱議。

秦嵐在內地劇集《延禧攻略》中飾演富察皇后，深受觀眾喜愛。（劇照）

有網友在網上發帖，質疑秦嵐謊報年齡，但卻被投訴舉報，最後該Post被刪除。（網上截圖）

無論是樣貌還是身材都Keep得極佳的秦嵐，白滑肌膚儼如少女一樣，是公認的凍齡美女。不過人紅是非多，隨着她的走紅，關於她的傳聞也開始在網上瘋傳。今年2月，一個名為「愚小九」的微信公眾號發布了一篇《說說變臉姐妹團—白月光的故事！換頭上位，左右逢源，包養小狼狗？》的文章，在文中通過發布虛假言論並以影射或暗指的方式對秦嵐進行人身攻擊，包括「她」曾做過削骨手術，更曾為了上位「陪酒」、包養「小狼狗」等等。對此，秦嵐一紙訴狀將原作者告上法庭，並要求對方賠償損失。案件在8月29日宣布結果，法院判決秦嵐勝訴。

法院判決秦嵐勝訴，但就有眼利的網民發現判決書上秦嵐的出生日期是1979年7月17日。（北京互聯網法院網上截圖）

秦嵐今年過生日時，在微博上載了一輯仙氣靚相，獲網民激讚。（秦嵐微博圖片）

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不過就有眼利的網友在判決書發現，秦嵐的出生日期與網上所示的有出入。據網上資料顯示，秦嵐在1981年7月17日出生，今年38歲，而她早前獲邀上內地綜藝節目《女人30+》擔任嘉賓時，也有透露自己今年38歲，更分享了護膚保養之道。而判決書上所示，秦嵐在1979年7月17日出生，即是她已經40歲。

秦嵐曾在節目《女人30+》中透露今年38歲。（《女人30+》影片截圖）

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照計法院的官方文件不會造假，秦嵐今次打贏了官司，但就間接暴露了自己的真實年齡。雖然只是相差兩年，但也引起不少網友關注。而網友發布的質疑秦嵐改年齡的Post，就被相關當事人實名投訴，投訴方稱該內容為「不實信息」，現已被刪除。但對於今次的刪帖行為，就引起網友不滿，認為秦嵐虛報年齡已經是不爭的事實，不過亦有人認為女演員「報細數」情有可原，畢竟娛樂圈對女星的外形要求很高，希望大家對女演員多點寬容，更關注演技。

秦嵐Keep得咁好，果然係凍齡女神！（視覺中國）

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