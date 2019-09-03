【她她她的少女時代】原來有12位演員選美出身　靚女演員逐個捉

近年憑劇集《愛．回家之開心速遞》中Bonnie一角成功入屋的林凱恩（Iris），早前在《她她她的少女時代》中突破「乖乖女」形象，激罕大騷性感身材，令觀眾相當驚喜！其實劇中有不少演員表現都相當搶眼，當中更不乏選美出身的靚仔靚女！

林凱恩在劇中罕見騷性感，相當吸睛！（TVB USA YouTube影片截圖）

林凱恩

現年27歲的林凱恩參加《2015年度香港小姐競選》奪得「友誼小姐」，隨後加入無綫電視。2017年在處境劇《愛‧回家之開心速遞》中，飾演乖乖女Bonnie而為人熟悉。而在新劇中她就飾演田蕊妮囡囡張晴，表現亮眼！

林凱恩一向以乖乖女形象示人。（IG@iris_lammm）

+ 10 + 9 + 8

余思霆

而在劇中飾演林凱恩同學的余思霆，同樣都是選美出身。在台灣出生的余思霆，13歲時移民紐約。2017年代表紐約參加《2017年度國際中華小姐競選》獲得冠軍，其後簽約TVB成為藝人。初期以參加綜藝節目為主，直至去年開始拍劇。一向以樣靚身材正見稱的她，亦毫不吝嗇其誘人Body，不時在IG Post水着Look靚相大派福利！

余思霆是2017年華姐冠軍。（IG@yutingting94）

+ 7 + 6 + 5

林宣妤

同樣飾演林凱恩同學的林宣妤，在2016年參加《Astro 國際華裔小姐競選》中奪得冠軍、「全民女神」及「最上鏡小姐」而聲名大噪，翌年再代表馬來西亞吉隆坡參加《國際中華小姐競選》，一度被視為冠軍大熱，不過最後輸給同屆的余思霆，獲得亞軍。去年她正式來港發展，並加入TVB，而《她》正是她在TVB首部參演的劇集。

林宣妤形象清純，深受網民喜愛。（IG@serene_lsy）

+ 6 + 5 + 4

姚嘉妮

在劇中飾演田蕊妮好友的姚嘉妮（嘉嘉），雖然已經生了兩個小朋友，但保養得宜的她依然身材窈窕。其實嘉嘉是1998年亞洲小姐季軍，之後成為亞視旗下藝人，至2001年轉投TVB。雖然近年她減少幕前工作，專心照顧家庭，但憑着出色的演技及高䠷身形備受關注。她在新劇中更以黑色泳裝上陣，拍攝一場游水戲，大騷Fit爆Body！

姚嘉妮在劇中有一場游水戲！（劇照）

+ 6 + 5 + 4

麥皓兒

飾演田蕊妮好友的麥皓兒（Joey），在2007年參加《香港小姐競選》，雖然最後止步八強，但其後加入TVB並在遊戲節目《味分高下》中擔任「味之天使」忌廉的她，成功引起關注。現年31歲的Joey現時與演員丘梓謙（Ivan）發展姊弟戀，雖然兩人相差6歲，但擁有Baby Face的Joey與男友一樣合襯！

Joey不知不覺踏入3字頭！（IG圖片/＠joeymakhoyee）

+ 5 + 4 + 3

阮嘉敏

雖然阮嘉敏（Mandy）只在劇中客串做主持，但近年因為擔任《東張西望》主持而大受歡迎的她，一直深得不少男網民的喜愛。她在節目中經常以小背心上陣，大騷Fit爆身形！早前Mandy與鄧以婷（Irina）合作拍攝的《3日2夜》播出，成功掀起話題。

阮嘉敏保持著選港姐時的身段(ig@mandyyuen圖片)

+ 8 + 7 + 6

何依婷

在2017年參加《香港小姐競選》獲得亞軍的何依婷，在同年底入讀藝員訓練班，之後一直擔任主持工作，包括《Think Big》天地、《安樂蝸》、《學是學非》等，而《她》就是她第一次在劇集中演出。

2017年亞軍何依婷。（資料圖片）

陳偉琪

在《愛‧回家之開心速遞》中飾演「細龍太」一角演技備受讚賞的陳偉琪，在2011年參加《溫哥華華裔小姐競選》獲得亞軍，回港後參選《2013年度香港小姐競選》，並獲得「現場最受歡迎佳麗獎」。早前她參加了世界表演藝術錦標賽「WCOPA」香港賽區比賽，更橫掃8個獎項，當中包括演藝獎項及樂器大獎，相當厲害！

Vicky擁有姣好的外表及身材，在《2013年度香港小姐競選》中晉身五強。（陳偉琪IG：@vthechan）

+ 4 + 3 + 2

黃碧蓮

溫哥華出生的黃碧蓮，2012年曾參加《溫哥華華裔小姐競選》，雖然三甲不入，但就奪得「最上鏡小姐」，其後她參加《2014年度香港小姐競選》，不過未能奪得名次。她在2015年開始擔任《Think Big》主持，深受觀眾歡迎。現時主要擔任《今期流行》的主持，並參演劇集。

黃碧蓮（Linna）經由參加《2012年溫哥華華裔小姐競選》時奪得亞軍而入行，之後更主持過兒童節目《Think Big 天地》、《今期流行》、《安樂蝸》等節目，在網上也十分有人氣。（IG@derplinna）

+ 4 + 3 + 2

吳幸美

由2009年起擔任《東張西望》主持的吳幸美，曾參選《2003年香港小姐競選》，入圍決賽12強。而她在劇集中亦多數飾演記者或主持的角色，今次在《她》中都一樣。

吳幸美兩年前在《東張西望》中飲「斷片酒」，飲完200ml便喪笑勁喊。（電視畫面）

羅天宇

在昨晚（2日）播出的一集中，上演了一場羅天宇的半裸沖涼戲，濕身上陣的他先是背對着鏡頭，之後在慢鏡下轉過身，隨着鏡頭移動可見他的胸肌和腹肌，盡騷完美Body！天宇在2008年參選香港先生獲得少年組冠軍，外形亮眼的他情史更多籮籮，而且位位都是女神級人馬，包括苟芸慧、林芊妤、湯洛雯等，被網友封為「女神收割機」！

完美Body！（IG@lawjoey）

+ 23 + 22 + 21

陳偉洪

同樣飾演健身室教練的陳偉洪，是2009年香港先生少年組冠軍，加入TVB後參演多部劇集。