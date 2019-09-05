【新世界維港泳】跟姜皓文江忞懿拍宣傳片　蘇麗珊Show水着搭巴士

一年一度的「新世界維港泳」，將於10月27日舉行。大會公布今年有全新路線，會從灣仔公眾碼頭出發，以尖沙咀星光大道為終點。為配合今年「我不怕浪 我就是浪」的活動主題，大會邀請三位嘉賓，包括「黑仔」姜皓文、蘇麗珊及「香港蛙后」江忞㦤，拍攝一系列照片和宣傳短片，並分享自身經驗，其中蘇麗珊更罕有地以水着示人，一齊成為「Wavemaker」。

淨係穿上水着巴士，唔好話蘇麗珊，應該好多人都未試過。（影片截圖）

今次短片，製作團隊以「起點」為主題，要3位分享感受。姜皓文在一間懷舊冰室內拍攝，事源黑仔自己與冰室甚有淵源，由於早年演藝工作發展不算太順利，曾一度在冰室工作，期間更學會沖奶茶。雖然遇過低潮，但憑著熱誠終於堅持下來，在事業上開創自我新天地。拍攝當日，黑仔更技癢，即場示範沖奶茶，連冰室老闆都讚有專業水準！

黑仔沖奶茶，多奶唔該！（大會相片）

至於蘇麗珊（Cecilia），拍攝場地就選擇在巴士上，她提到出道至今也經常乘坐公共交通工具，而巴士更滿載著她不少珍貴的回憶。「自己都是乘搭巴士前往試鏡，在車程上抱著緊張又興奮的心情，向夢想出發。」

蘇麗珊將巴士跟夢想聯繫上。(大會相片)

游泳健將江忞懿則於尖沙咀星光大道上拍攝。江忞懿是多項香港游泳紀錄保持者，但其體育生涯經歷過不少起伏，曾一度因覺得自己的表現停滯不前而短暫離開泳壇。後來經過一番沉澱和檢討後，決定重返泳壇，之後更憑著其堅毅意志及他人的支持，終於在2016年成功代表香港躋身奧運。