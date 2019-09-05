大數據分析100套必睇台劇！《與惡》竟然只排第5　第1名實至名歸

2019可說是台劇新高峰的一年，不管是長壽灑狗血的鄉土劇《炮仔聲》，或是描述男女愛情《我們不能是朋友》、探討社會議題《我們與惡的距離》、結合台灣在地產業的偶像劇《天之蕉子》，都得到網友的熱烈討論。今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》所搜出的《網路口碑－台劇排行榜》，介紹現今最夯的30大台劇，若你沒看就真的跟不上時代啦！

近期有邊啲台劇係必睇 ? 即睇百大台劇排行榜▼▼▼

+ 14 + 13 + 12

第十名：大時代

即將播出破300集的精彩戲劇《大時代》，劇中錯綜複雜的感情線讓觀眾看得真是心驚膽跳啊～不論是江祖平飾演的楊幸美、江俊翰飾演的李承淵、GINO飾演的賀良才發展出來的三角關係，或是王瞳飾演的伍家媚、馬俊麟飾演的孫煥然這對螢幕情侶，衍生出戲外的緋聞堪比電視劇一樣精采。究竟編劇會如何寫下結局呢？就讓我們拭目以待。

第十名：大時代（《大時代》劇照）

第九名：靈異街11號

喜歡靈異玄幻的題材嗎？那你可不能錯過《靈異街11號》！雖然帶有靈異元素，但本劇著重在每個角色的故事、情感與糾葛，例如主角阿海與父親的矛盾、盛音對家人的不諒解，這些轉變的心路歷程值得觀眾們細細回味。除了「職人劇」是近年來台劇的賣點外，該劇的主角更是由咱們國劇男神李國毅擔綱演出，去年才憑藉著「天才外科醫生」演技入圍金鐘男主角的他要如何詮釋叛逆小混混的角色，就等大家自己觀看囉！

第九名：靈異街11號（《靈異街11號》劇照）

第八名：女兵日記

由《新兵日記》製作團隊打造，講述一群來自不同地方的女生，各有初衷而來到了中華民國海軍陸戰隊成為女兵，她們各自在軍中找到生活的意義與夢想，一起寫下屬於她們的女兵日記。本部題材雖為常見的軍教片，其中以女兵為故事主角的題材也吸引不少觀眾的收看，尤其有軍中情人劉香慈飾演最美連長、與重返戲劇圈的小嫻、被網友稱呼為最美排長的楊晴，劇中女兵的感情線也是網友討論的重點之一，更讓網友直呼是女兵戀愛日記。

第八名：女兵日記（《女兵日記》劇照）

第七名：天之蕉子

劇中的時代背景為50年代，當時台灣因盛產香蕉，而被譽為「香蕉王國」風光一時，此劇講述遊手好閒的蕉農第三代與青果大盤商千金小姐的愛情故事。從行腳節目出身的男主角楊子儀，首次擔當男主角，就獲得觀眾大力讚賞，著實把男主角本土氣質淋漓盡致地展現出來，此外，從主持人轉戰戲劇圈的女主角吳怡霈，劇中亮眼的表現，也讓更多觀眾認識她。

第七名：天之蕉子（《天之蕉子》劇照）

第六名：女兵日記女力報到

因《女兵日記》收視率佳，便推出續集《女兵日記女力報到》，劇情延伸上一部，由原班人馬繼續演出，講述女兵四年後陸續退伍成為職場上的新鮮人，卻巧合地同住在同一個地方，進而展開一連串的故事。相比起前一季，這次觀眾更想看看楊晴與羅平的感情線在續集是否有更大的進展，期待他們最終能修成正果！

第六名：女兵日記女力報到（《女兵日記女力報到》劇照）

《我們不能是朋友》都只係排第二 ? 即睇排行榜前五位台劇▼▼▼

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年06月02日至2019年08月30日，共三個月。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『台灣電視劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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