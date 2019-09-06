基隆都敏俊、淡水蔡依林…台立委政治新星　位位自封明星級顏值？

選舉還是選美？明年一月台灣立委選舉，「俊男美女刺客」紛紛出擊，高顏值不輸藝人。 昔日民進黨大老吳乃仁之姪吳怡農被徵召參選北市三選區；吳除了有俊朗外型、美國耶魯大學經濟系學歷，更曾加入特戰部隊、在華爾街工作，網路已冒出一堆「吳太太」。不過，對手蔣萬安也擁有許多婆媽粉絲，兩帥對決精彩可期。

另外，台北市長柯文哲成立的台灣民眾黨，據傳也要推出北市府副發言人「學姊」黃瀞瑩及號稱「學姊2.0」、去年底參選高雄市議員失利的蔡宜芳扮演「美女刺客」。

不讓俊男美女刺客專美於前，許多立院老面孔也擁有高顏值，除了「神奇女俠」許淑華，還有「基隆裴勇俊」、「淡水蔡依林」。

北市中山、北松山選區 雙帥對決

民進黨第18屆第17次中執會，敲定第10屆區域立法委員徵召人選案，確定台北市第3選區徵召新系大老吳乃仁的侄子吳怡農，挑戰藍委蔣萬安。

吳怡農推崇蔣萬安是他尊敬的對手，但特戰有一個精神叫「勇猛頑強」，他是一個特戰隊員，「我會讓自己成為蔣尊敬的對手」。

吳怡農說，他回台灣，服兵役、加入特戰部隊、投入公共事務，希望盡一個公民義務；因為他相信，華爾街不缺一個吳怡農，但台灣需要更多愛國的人，更多一起投資家園的人。

吳怡農說，他回台灣，服兵役、加入特戰部隊、投入公共事務，希望盡一個公民義務；因為他相信，華爾街不缺一個吳怡農，但台灣需要更多愛國的人，更多一起投資家園的人（聯合新聞網授權使用）

亮麗學姊 選不選仍未鬆口

台北市長柯文哲籌組民眾黨進軍國會，外型亮麗的台北市副發言人「學姊」黃瀞瑩是柯Ｐ手中頭號「王牌」，規畫參選北市一選區（士林北投）立委，外界認為柯文哲劍指民進黨新潮流立委吳思瑤。

但對於何時宣布參選？有沒有意願？黃瀞瑩仍未鬆口，她說，昨天去參拜關渡宮並非宣布參選，對於選立委，目前沒想那麼多，先把副發言人的工作做好。

柯P推學姊2號 對決新潮流美魔女

柯文哲的「美女刺客」，還包括2018年高雄市議員選舉時曾北上簽署柯P認同卡的候選人蔡宜芳，雖然成了「落選頭」，但之後加入「柯家軍」，並替北市觀傳局前局長陳思宇輔選。立委補選結束，蔡也進入北市府擔任機要，有機會成為「學姊2.0」。

柯文哲規劃將蔡宜芳放進刺客名單，在立委選舉中披掛上陣，參選台北市第七選區（信義、南松山），主要敵手是該區民進黨新潮流系市議員許淑華。

狂瘦20公斤 立委黃韻涵捲土重來

國民黨高雄市有不少美女參選人，現年35歲的黃韻涵上次選舉失利，此次捲土重來，參選高雄市第二選區，挑戰現任民進黨立委邱志偉，她母親是高雄市議會副議長陸淑美。

狂瘦20公斤的黃韻涵被媒體形容是高雄最正立委，黃在Facebook上說，有很多鄉親朋友們都在問：「怎麼跟以前差那麼多」、「怎樣才能瘦那麼多」、「是不是換人出來選了？」

國民黨高雄市議員陳美雅、陳麗娜，兩人都是1970年生、48歲，但彷彿青春永駐，看不出年齡，堪稱美魔女。兩人連任多屆議員，這次準備更上層樓挑戰立委選舉。

陳美雅擁有日本早稻田大學法學博士學歷，被外界公認是高雄市議會高顏值的氣質女議員，還與小她12歲的警察隨扈夏仕欽譜出戀情，兩人因選舉而結緣，夏仕欽擔任陳美雅隨扈，最終幸福步上紅毯。

陳麗娜曾是復興航空空姐，老公楊敏郎曾任市議員，後來陳麗娜接棒參選，清楚思路、口才便給，質詢力道強，頗獲好評；民國80年代受歡迎的電視節目「我愛紅娘」去年重新播出，除找來第一任主持人田文仲主持，也找了陳麗娜拍檔主持。

神奇女俠 現任優勢+高知名度

南投立委許淑華爭取連任，有現任優勢又有高知名度，還身兼國民黨總統參選人韓國瑜輔選重任，責任重大。不過，許淑華平時就勤跑基層，和選民互動完全沒有架子，不只爭取預算改善，還常在臉書幫忙推銷南投小吃美食和景點，不只協助推銷觀光，也是和選民博感情的最佳保證。

南投立委許淑華爭取連任，有現任優勢又有高知名度，還身兼國民黨總統參選人韓國瑜輔選重任，責任重大（許淑華Facebook）

蔡適應被封都敏俊…見仁見智

民進黨在基隆徵召現任立委蔡適應尋求連任，他在基層拜票時素有「基隆裴勇俊」之稱，一班大媽都爭相合照。蔡適應上過國際時尚雜誌GQ，還因韓劇男主角「都敏俊」教授走紅，被媒體人周玉蔻封為「基隆都敏俊」。

蔡適應一路從基層做起，曾擔任立委王拓助理、大學老師、議員，後來轉戰立委一戰成功，擔任民進黨中央黨部發言人。

淡水蔡依林 拚小謝震武

新北市第一（淡水等）選區參選人普偏年輕，現任民進黨立委呂孫綾有「淡水蔡依林」之稱，國民黨立委參選人洪孟楷則有「小謝震武」的稱號。

呂孫綾說，淡水蔡依林是個很強的記憶點，民眾不見得會記得她的名字，但提到這稱號每個人都會想到她，就連到現在為止跑行程還有主持人會用這個稱號來介紹。

洪孟楷說，2016年擔任國民黨發言人時，大家認為他的發言具專業且引經據典，他在淡水舉辦很多親子活動，被稱為「陽光孟楷」，經常與小朋友打成一片。

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