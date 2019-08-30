【多圖】台灣美女網紅被奈良鹿圍咬　原來她做錯了一件事　

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到日本旅行，或許大家都試過到奈良餵鹿，近日有位台灣網紅Vicky，在Instagram上載一張「被鹿圍」的照片，並留言「嚇死了，我再也不來了」，原來她在奈良餵鹿時，竟然被鹿咬著裙子，更不慎展示出逆天長腿，令網民眼前一亮，亦有網民指她穿錯了裙子，才有被鹿咬的尷尬場面。

台灣網紅Vicky近日上載了自己在奈良被鹿仔圍咬的照片。（Vicky IG圖片）

台灣網紅Vicky Chen，不時在網上Post出自己的靚相，無論是吃東西、行街Shopping，她都會擺出至靚至性感的Pose，但近日她卻上載了一張被奈良鹿咬著裙子的相片，並留言「嚇死了，我再也不來了，嚇得花容失色，被鹿群圍毆，又被咬被撞。手上拿著的鹿餅，我每個都有給呀，幹嗎這麼急呀？」她又對網民表示「看膩了我平常裝模作樣的樣子了嗎？來看看最寫實的我。」

Vicky擁有逆天長腿，不時Po出靚相，大派福利。（Vicky IG圖片）

下圖是Vicky高清靚相：

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照片曝光後，網民卻錯晒重點，一味留意她被鹿仔咬著裙子時，不慎露出的修長美腿，也有網民大讚「內行鹿」、「這鹿是看人咬的」、「真識貨」，也有網民分享餵鹿經驗，指Vicky穿錯了雪紡裙子，原來鹿仔對紗裙、毛織系列的衣服，會情不自禁地追咬，根本不關Vicky的外表事，看來鹿群被Vicky的長腿迷倒，只是一次美麗的誤會。

餵奈良鹿注意事項：

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Vicky表示被奈良鹿嚇親，其實是她做錯了一件事才被追咬。（Vicky IG圖片）

下圖有Vicky迷人長腿靚相：

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