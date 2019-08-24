台灣91歲最潮婆婆月月仙子　在穿搭中找到快樂︰人生88歲才開始

「人生88歲才開始」，是她Facebook的其中一句說話，她是來自台灣的林莊月里，人稱月月﹑月月仙子﹑月光仙子等等等等，在IG都是一片青春美女網紅介紹美妝分享生活的浪潮中，卻出了一個年過90（91歲）的「媽抖（Model）」，月月仙子的IG有超過十萬粉絲，人氣強勁，是什麼令這位酷酷的婆婆成為一位另類的超人氣網紅呢？

月月仙子的爛牛太潮了吧！（Instagram@moonlin0106）

月月仙子身為Model，穿搭潮流觸角絕對不比年輕人遜色，一身潮牌﹑球衣﹑爛牛﹑墨鏡﹑牛仔褸，通通都不會難倒她，嬌小的身形，穿上各種穿搭，連到菜市場或煮飯都是穿著一身潮服，真的令人佩服她有這種生活態度，雖然已90歲，但卻永遠不會被年齡局限自己，包括衣著，或背後所表現的人生態度和生命力。

月月仙子的穿搭真的很有品味。（Instagram@moonlin0106）

月月仙子的IG是由自己跟團隊經營的，除了分享穿搭外，更多的是分享了自己對人生的看法，作為一個在20年代就出生的人，走過了90年的人生，對人生有很多的閱歷。社會對老人都有很多既定的看法，老人是不是會一整日在家中碎碎念，老人是不是一整天就在懷緬過去對當下的只剩下等待，但月月仙子大聲的告訴著我們，人生最快樂的時間是現在，也自認是一個不認老的人。而且，她在IG有一個叫做「月月輔導室」的動態系列，分享網民對她說的心事，也會和他們談，講人生﹑講愛情﹑講愛情﹑講成長，分享她的睿智，她說過︰

月月一生最後悔的事就是，被現實逼著走到88歲，為了其他人的眼光﹑批評做著自己不愛的事，也沒那樣愛自己也不夠自信，直到這兩年，才開始做自己愛的事，人生走到現在才學會什麼叫做真正的快樂，是聆聽自己心裏的話！ 月光仙子IG@moonlin0106

月月仙子的IG充滿著正能量。（Instagram@moonlin0106）

月月仙子自言人生最快樂的階段是現在。（Instagram@moonlin0106）

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說到這裏，你可能會覺得月月仙子就是一個一直有著特別的人生的人，其實並不然，正如她所說，在人生的前88年，她也不是過著自己想要過的。近來她推出了自己的第一本自傳書，當中她講到了自己的人生，二十歲前的她，要負起在家中是長女的重擔，要打散工，19歲就因父母之命，相親結婚，後來成了6個孩子的媽媽，忙著帶孩子﹑照顧夫家﹑賺錢，活的就像是別人眼中的人生，也經過了丈夫外遇的低潮，直到70歲，丈夫過世，所有恩怨都隨著一切而淡去，她逼著又要去習慣新的生活，要自立自強，拉著菜籃車到各大市場賣菜瓜布，直到88歲退休，孫子帶她走進潮流的世界，才得著真真正正屬於自己的人生。

人生就像玩遊戲，要克服一關又一關，沒到後面關頭不知道會有什麼樣的終極任務等著自己。而等待月月的終極任務，就是：為自己而活。 《媽抖：91歲的台灣第一潮嬤林莊月里》—林莊月里

月月仙子推出的自傳，蘊含了她91年的人生。（Instagram@moonlin0106）

在月月仙子的人生，或許我們都能領悟到些什麼，因為有些事情永遠不會太遲，只要你有得到快樂。

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