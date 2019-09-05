【街坊財爺】鄭則仕手下竟暗藏黃曉明師弟　猛料背景唔輸一線小生

鄭則仕主演的新劇《街坊財爺》播出收來，輕鬆搞笑的劇情，深受觀眾喜歡。劇情講到貴利王的戴金仔（鄭則仕飾），一直用江湖手法，經營財務放數，用不良途徑追債，其四位得力手下許家傑、黃耀煌、嘉駿和霍健邦的追數方法並不是一味「靠嚇」，相當有創意，令觀眾笑聲不斷！而這四大得力手下，當中一位現實的背景竟然比劇集中更猛料！

TVB藝人眾多，讓觀眾覺得熟口熟面但叫不出名的演員比比皆是，而這位演員畢業於有「明星搖籃」之稱的北京電影學院，他更是全北京學院開校以來，第一位香港表演系的畢業生，是趙薇、黃曉明、劉亦菲和黃聖依等一線內地明星的師弟，而他就是嘉駿。

首位港人畢業生！（受訪者提供）

現年39歲嘉駿入讀北京電影學院前，亦曾參與無綫第十三期藝員訓練班，同學仔有楊怡、林峯、張美妮和徐榮等人。問到為何會返北京電影學院讀書，嘉駿接受《香港01》訪問時就講道：「喺電視台做咗4年，覺得自己係咪可以喺表演上面更進一步，當年見到好多國內的既演員都有很好嘅表演基礎，就發現了北京有兩所學校中戲同北電！所以就開始考慮重拾書本再讀大學，喺03年我以全國第34名次考入北京電影學院，當年北京表演系報名人次有10000人，而我考到非常好嘅成績順利進入北電表演系本科，也是全校開學以來第一個香港人考上表演系。」

嘉駿在劇中飾演Kent 哥身邊既手下叫成大武（武啷啷）！（受訪者提供）

畢業後，嘉駿就離開了TVB一次簽了北京一家大公司的經理人，發展亦不俗：「在北京幾年一直都在拍CCTV 6（中國中央電視台電影頻道），電視電影的男一或男二角色，但在7年前因為媽媽生病了，所以回來香港找工作機會，好多謝TVB喺2014年再次向我招手，當然回到TVB後都是在做大配角，眼見同期的訓練班同學仔還有北電嘅同學仔而家都係大主角，自己當然覺得還不夠努力同幸運。」

嘉駿更稱武啷啷這個花名係Kent 哥第一日開工既時候幫手改的！（受訪者提供）

嘉駿下個月就40歲喇！（電視截圖）

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回港後，嘉駿亦有不少辛酸的經歷，他直言：「因為我離開咗TVB 7年，好多認識嘅監製同導演都唔識，所以重返TVB嘅時候都試過做一啲無角色無對白嘅角色，要知道我入行都20年了，也在內地做過CCTV 6嘅主角初時真係唔知自己做咩。不過，後來我都覺得我應該當自己係新人一樣重頭再出發一次，好彩係呢幾年全部都做返有重要角色嘅工作。」

嘉駿亦曾參與美國電影《Amigo》，劇中飾演moon係一個到美國打工既華人！（受訪者提供）

雖然在TVB未能做一線小生，但嘉駿亦依然堅持：「我仲可以拍戲，仲可以用我喺北電學到嘅專業智識做我喜歡嘅工作就不錯了，所以到呢分鐘我都堅持住。我好多謝珍姐比機會我返TVB，同小青姐一直給我機會演戲，從以前的《絕世好爸》第一部開始合作，到剛剛的《法證先鋒IV》，小青姐都給我一個好角色，《法證先鋒IV》我會係第一個單元主角，謝賢四哥係我阿爸，而同米雪姐關係千絲萬縷。」

好期待呀！（受訪者提供）