【街坊財爺】劇中奇招追數勁搞笑　的士包膠再噴油原來真有其事！

由鄭則仕、苑瓊丹、黎諾懿、黃智雯、邵美琪主演的新劇《街坊財爺》講述「大耳窿」戴金仔（鄭則仕飾）一直用江湖手法，經營財務放數，用不良手法追債，但他們的手法有別於一般的追數公司，不會搞出人命，反而笑料百出，當中更以真實事件改篇而成！

最新一集講到戴金仔的非法財務公司遭警方掃蕩，但幸好公司的帳簿未被發現。所以，他就命手下追回債務。而他們追數並不是一味「靠惡」而是相當搞笑，包括逼債仔的父親玩公園的轉圈圈、迫細路狂食雪條、傳真信滋擾、坐榴槤等等。

鄭則仕為追數相當頭痕！（電視截圖）

點撃下圖重溫爆笑追數手段！

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而當中最有趣的就是將一輛的士包上保鮮紙，再用紅色油漆噴上「欠債還錢」等字句，做法相當有良心。其實在去年於馬來西亞就有一名車主的白色私家車被包上多層保鮮紙，並以紅色油漆噴上「還錢」、「欠債」等字句，當時不少網民都對該追債方法感新奇，笑稱「原來而家嘅收數佬質素咁高，幫人家包完保鮮紙之後再噴油，真係有良心」，更成為一時熱話！

就係呢隻手法喇！（電視截圖）

去年網上瘋傳一輛白色私家車被包上保鮮紙，再被紅色油漆噴上「還錢」、「欠債」等字句，疑車主被人追債。（fb群組「香港花生友」圖片）