【街坊財爺】劇集搣甩「倉底劇」之名終播出　三大必睇位要留意

無綫劇集《街坊財爺》將會在9 月2日8點半首播，劇集曾經被抽起延期擋放，險成「倉底貨」，如今終於出街，對製作組和演員們來說，可謂喜訊。其實劇集由梁材遠監製和一眾好戲之人如鄭則仕、苑瓊丹、黎諾懿、黃智雯及邵美琪等領銜主演，雖然是小品喜劇，但隨時會是驚喜之作，而且劇集有三大必睇演員賣點，值得大家留意。

《街坊財爺》在上年6月拍畢，曾被抽起延播。（網上圖片）

《街坊財爺》劇情講述經營財務放數的貴利王的戴金仔（鄭則仕飾）一直用不良途徑追債，妻子朱露絲（邵美琪飾）屢勸不改，直到一天，天打雷劈之下，金仔被上天感召，從此改過，以財力回饋社會，「街坊財爺」就是指派錢又派愛心的財爺。劇集劇情貼地，貼近民生。監製梁材遠在接受傳媒訪問時，也透露劇集反映現今香港社會的狀態。

苑瓊丹再次發揮她的喜劇細胞。（劇照）

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繼《火線下的江湖大佬》後 苑瓊丹鄭則仕再合作

劇組找來苑瓊丹和鄭則仕兩位有喜劇感的演員合作，兩位是繼在2016年的《火線下的江湖大佬》後再次鬥戲。劇中苑瓊丹飾演戴金仔的繼母，平時愛賭錢。兩位好戲之人合作相信必有火花。苑瓊丹是出色的喜劇演員，除此以外，她在無綫2001年的電視劇《封神榜》中演的殷十娘的慈母形象令人印象深刻。鄭則仕在年頭出街的《荷里活有個大老千》的演繹也盡顯演技，能演出不同層次的「痛」。另外，此劇也是苑瓊丹及邵美琪在無綫的告別作，大家要落足眼力欣賞她們的戲啦！

鄭則仕也是好戲之人。（劇照）

為已故演員梁舜燕的遺作之一

《街坊財爺》是已故演員梁舜燕在無綫的遺作之一，她是資深甘草演員，在上月13日因身體機能衰竭離世，享年90歲。她在1995年首播的電視劇《真情》「梁尚燕（上等人）」為人認識，及後又常演太后等角色，形象高貴。今次在劇中演烏亞男（姜麗文飾）的祖母，相信大家可以再回味一下她的精彩演出。

此劇也是梁舜燕的遺作之一。（劇照）

相隔一年半 黃智雯再有劇出街

另外，此劇是黃智雯在2018年2月出街的《三個女人一個「因」》後，再有播出的劇，數數手指，原來黃智雯足足有年半未有劇出街，曾有不少網民為她抱不平，指她近年多套劇都被抽起或改期，例如《三個女人一個「因」》，據知也曾三度被抽起，最後被安排在「炮灰檔」星期日播放，也是她繼《雜警奇兵》後第二套被放在星期日播放的劇集，故她被網民封為「星期日女王」。今次在《街坊財爺》中雖然她只是做第二女主角，但應該也可令一班粉絲止一止渴。此外，此劇也是黃智雯在去年憑《三個女人一個「因」》中飾演的方以因勇奪《萬千星輝頒獎典禮》的馬來西亞和新加坡「最喜愛TVB女主角」後，再有劇播映，絕對值得留意！

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