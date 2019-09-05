黃宗澤再唱歌只想「娛樂」大家：自己知道強項弱項喺邊！

黃宗澤（Bosco）周四（5日）出席時尚品牌活動，問到個人的時尚心得，Bosco說：「其實我冇特別嘅心得，不過幾大膽去試新嘢，裙同高踭鞋我都試過著，夠膽創新啲！如果係市面成日見到嘅嘢，我又唔係好想買。」黃宗澤的衣帽間更是包羅萬有：「好colorful嘅又有，黑白灰就係基本；褲就最多，疊起應該超過兩個我咁高！」衣服多到自己會遺忘原來自己有過這些單品，還有一個相信大家都會有的習慣：「着開嗰幾件的話，嗰排就會成日着嗰幾件，有時懶得去搵！」

黃宗澤穿灰銀色Oversize西裝出席時尚品牌活動。（梁碧玲攝）

黃宗澤十年前在《十大勁歌金曲頒獎禮》與陳奕迅合唱《K歌之王》，至今仍是網民津津樂道的影片之一，之前就有廣告商將歌曲改編成《發夢之王》，深受網民追捧，問到接下來會否再挑戰唱歌，Bosco就笑說：「正所謂人貴自知，自己知道強項弱項喺邊！」當初會接唱《發夢之王》只是因為歌詞講追夢，很正面和勵志，亦帶給大家一點娛樂：「攞嚟大家笑下、開心下、正面下，俾到個訊息大家都係開心嘅。」

黃宗澤不介意在當演唱會嘉賓時再唱歌，還樂壇一個交代。（梁碧玲攝）

問到什麼時候會再開金口唱歌，Bosco就說：「咁要睇下邊個兄弟姊妹開演唱會，咪上台玩下！我本身應承咗Kenny（關智斌）去佢演唱會做嘉賓，點知撞咗期，我好唔好意思，啱啱見到佢都有內疚嘅感覺！」當Bosco傳訊息予Kenny希望幫忙拍攝短片補償，怎料Kenny沒有再回覆；笑言因為怕Kenny生氣，所以在演唱會後會再請他吃飯補數。