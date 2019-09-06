林曉峰15歲大仔林寶好靚仔　185cm高舉手投足勁有星味

林曉峰和康子妮結婚17年，兩個囝囝林寶和林熙分別15歲和14歲，已經高過爸爸媽媽了！當中林寶愈大愈靚仔，6呎1吋高的他，真係舉手投足都充滿星味。

15歲的林寶高大靚仔，仲高過爸爸媽媽。（IG圖片／Ahlo）

林寶下個星期就16歲，高大有型，仲有一頭不羈卷髮，平時影相Cool cool地，好有Camera face。大仔生得咁高大，平日都有做開運動，媽媽康子妮也指阿哥份人好好動，據知他是係羽毛球好手，同細佬林熙一齊加入體育學院精英培訓計劃。另外他亦有跟爸爸林曉峰做Gym ，兩父子一齊健身，愈來愈大隻。

林寶林熙大個仔了！（IG圖片／Ahlo）

除了運動叻，林寶亦遺傳了父母的藝術細胞，識跳舞唱歌，兩兄弟放假會返教會夾Band，一個做主音一個彈結他參加崇拜，雖然細仔林熙仲有幾分稚氣，不過同樣有表演欲，除了玩花式洗牌，搖骰亦能搖出一柱擎天，玩到出神入化，相當厲害。

問到會否讓阿仔加入娛樂圈，康子妮持開放和支持的態度，她說：「如果佢想入，我會畀㗎，其實今時今日都冇話畀唔畀，佢如果想我會協助佢，有人搵佢拍嘢，我都會幫佢安排，主要都係睇佢自己。」

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兩兄弟拍片，好可愛！

林熙擅長花式洗牌同搖骰：