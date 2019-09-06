傳妹妹黃心穎打算退出娛圈　黃心美：我諗連佢自己都唔知

「安心事件」後，事件主角黃心穎就一直消失未曾公開露面，最近更有傳她本人已避走外地進修，離開娛樂圈。她的姐姐黃心美今日（6/9）為香港開電視節目《男士堂》錄影時，就談及妹妹黃心穎的近況。

黃心美（Scarlett）與王貽興合作主持香港開電視節目《男士堂》。（陳順禎攝）

黃心美（Scarlett）接受《香港01》訪問時，被問到工作有否受拖累時，她回答說：「近排工作的確係少咗嘅。兩姊妹係冇連唔連累㗎，就算冇我個妹件事發生，而家市道都係差咗，有就畀心機做好佢，冇就慳啲使。」

黃心美避談妹妹黃心穎的近況。（陳順禎攝）

問到妹妹黃心美近況，她就謝絕回答：「佢喺邊同做緊咩我就唔方便透露，知都冇辦法話你聽，我只希望大家可以畀多啲空間佢。我可以講嘅係佢做錯咗，但係我哋係兩姊妹，我哋係一家人，一家人無論如何都會關心對方。」

黃心美表示近來忙於工作，未有時間探黃心穎。（陳順禎攝）

工餘時間會去探望妺妹？她笑說：「我工餘時間去探佢都唔會話你聽啦，我唔驚你跟我咩？（指有『狗仔隊』跟蹤）唔知呢？因為呢排都係忙住拍《男士堂》，所以未有時間。妹妹是否在外國進修，打算退出娛樂圈？她回答：「呢樣我都答唔到你，究竟佢同TVB嘅合約係點，可以問返佢公司。以後點樣，我諗連佢自己都唔知。」