傳黃心美受「安心偷食」影響被富貴男友分手　　經理人：不作回應

黃心美之前不時都會喺IG上載男友視角照片。(IG圖片:scarlett328)

黃心穎偷食人夫許志安,除了連累兩位家姐黃心美、黃心妙遭受網民攻擊,被直斥「教妹無方」之外,黃心美有份拍攝嘅迪士尼宣傳片亦慘遭抽起。不過,正所謂沒有最坎坷,只有更坎坷,有指黃心美與其男友馬桂烽(Justin)嘅感情,因「安心事件」而受到影響,男方已提出分手。

黃心美年初被爆出與馬桂烽(右一)嘅戀情後,佢當時指男友因為係圈外人,所以唔願講太多,但就大讚男友孝順父母、愛惜小動物、心地善良同埋對佢好。(資料圖片)

曾經歷一段婚姻的黃心美,去年不時在IG上載男友視角照片,其後被發現其男友原來係大生銀行家族後人馬清偉與前妻薛芷倫長子馬桂烽,雖然馬桂烽比黃心美細足10年,但無阻呢段姊弟戀的發展。去年11月馬桂烽首次創業搞共享移動電源,心美都有低調撐場,足見二人感情要好。

安心事後爆出後,黃心穎兩位姐姐都不停被網民在其IG洗版式勁鬧。(IG圖片:scarlett328)

不過,有指自安心事件爆出後,向來對兒子感情事不過問嘅馬清偉,似乎對黃心美產生了負評,令二人感情轉淡。而近日,黃心美亦沒有在IG上載男友視角照片,最近一張攬狗照片,她寫上「True love keeps me calm and peaceful」,似乎語帶雙關。對於分手一事,黃心美就透過其經理人表示:「不作回應」

