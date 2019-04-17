【黃心穎許志安】黃心美IG unfollow黃心穎　姊妹都要劃清界線？

許志安黃心穎偷食事件已經發酵了一日半，已經有三位當事人出來交代事件，看似事情已經了解清楚，剩下的只是各人的命運成為疑問。許志安已決定停止工作，而黃心穎亦被傳會被TVB雪藏，馬國明則繼續開工。

兩人好像早已經有情根。

+ 8 + 7 + 6

黃心穎在今日早前於IG post出道歉聲明，發post後短短時間便已關閉留言功能，不過依然有一位人兄成功留言，就是前香港無綫娛樂新聞台節目主播黎國輝，他力撐心穎：「勇於承擔 也不容易 要明白和體諒你的人 自然會𢤦 還有未來的日子」。

黃心穎早前於IG post文。（IG圖片）

有人力撐，不過未必人人都撐，黃心穎的家姐黃心美，被發現竟然在IG上已經沒有follow其妹妹黃心穎，予人感覺就是劃清界線，又或者是不想看見細妹的不堪。當然還有另一個可能性，就是心美本身是沒有follow心穎，但這個可能性比較低，兩姊姐經常在IG互動，而且心穎是有follow心美的，所以最大可能性都是心美已經unfollow了細妹。事情竟然再有新發展，在這篇報道一出後，黃心美立即再follow回黃心穎，而且唐詩詠也有這個時候follow了心穎，莫非之前也unfollow了？

黃心美的following沒有黃心穎。（IG圖片）

心美早前更post出與心穎的鍚鍚相。（IG圖片）