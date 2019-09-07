gu9udan世正驚變網紅臉！　粉絲嘆已失去昔日笑容

限定女團I.O.I出身，現為韓國女團gu9udan人氣成員的金世正擁有高水準的唱功外，她自然不做作的表現以及一對親切的笑眼，成功俘虜大量男女粉絲。日前（4日）世正在IG上傳多張近照，向粉絲預告即將有新代言的同時，竟惹來疑似加工整容的說法？

近日世正在更新gu9udan官方IG，一次過上傳6張拍攝廣告的花絮照及自拍照，向粉絲大派福利。照片中身穿白色上衣的世正清純到不得了，可說是又一次刷新顏值。不過竟有網民表示，世正失去了以前熟悉的笑容，驚變成韓國一般眼大鼻高的網紅臉，意外惹來整容疑雲。可是記者翻找世正兩天前更新的照片，相片中的她卻又與以前沒有大分別。

gu9udan世正突然驚變網紅臉，惹來整容的嫌疑。（IG/@gu9udan）

按圖睇世正疑似驚變網紅臉近照：

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對於世正驚變網紅臉，不少粉絲都力撐偶像沒有整容的可能。由於加工後不可能快速復元，因此質疑網民整容的指證是無稽之談。加上現時不少相機軟件都自帶美圖或美妝功能，簡單一按就擁有整容級的效果，所以世正五官有所改變或只是軟件的「功勞」。

幾日前的世正仍然未有大變樣，相信只是相機軟件作怪！（IG/@gu9udan）