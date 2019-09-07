劉亦菲發福雙下巴現形　仙氣消失嚇窒網民：變成中年婦女了

內地女星劉亦菲五官精緻，氣質清新脫俗，堪稱古典美人的代表，更被粉絲封為「神仙姐姐」。不過近日有一段她出席活動的影片在網上瘋傳，不少網友看完都大感驚訝，事緣片中的劉亦菲似乎有發福的跡象，更驚現雙下巴！

劉亦菲氣質清新脫俗，被封為神仙姐姐。（劉亦菲微博圖片）

片中劉亦菲身穿黑色西裝，一邊行一邊同粉絲揮手打招呼，但明顯發福，臉型圓潤不少，從側面看更擠出雙下巴，尤其是下巴和頸幾乎連成一線，臃腫崩壞的樣子嚇窒網民，不少網友紛紛留言表示：「胖嘟嘟的」、「我的天這是吃了什麼」、「快變成中年婦女了。」

片中的劉亦菲臉型圓潤了不少，更驚現雙下巴！（抖音吃瓜一姐影片截圖）

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其實這段影片是劉亦菲早前出席成龍電影周活動時拍下的，當日她也有在微博分享穿搭照，相中的劉亦菲一樣仙氣十足。而在其他的活動照中，雖然劉亦菲的臉型的確圓潤了不少，但其實依然有氣質，相信只是拍攝角度的問題，搞到「神仙姐姐」看起來腫了一圈！

劉亦菲在活動當日也有Post相，身形依然纖瘦。（劉亦菲微博圖片）

正面睇好好多。（視覺中國）

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