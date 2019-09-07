楊冪相隔7年再演清宮劇　扮令妃遭網友吐槽：似太后教訓個仔

內地花旦楊冪2006年憑藉《神雕俠侶》中的「郭襄」一角嶄露頭角，2011年同馮紹峰參演劇集《宮》而人氣急升，翌年繼續拍攝續集《宮鎖珠簾》。時隔7年，日前楊冪再次出演清宮劇，因而在網絡引起熱議。

今次楊冪飾演令妃，李治廷飾演乾隆，兩人演繹「乾隆改修圜丘的故事」，是內地綜藝節目《遇見天壇》中的一個片段。片中的楊冪梳起髮髻，佩戴簡單的頭飾與耳環，頗有當年「洛晴川」的影子，而李治廷身穿常服，頭戴常服冠，英俊秀氣。雖然大家都非常懷念楊冪的清宮造型，不過在接近4分鐘的短劇中，楊冪的演技再次被眾人詬病。

短片一開頭，呈現的是李治廷與楊冪正在對弈的畫面，此時的楊冪心事重重，李治廷便予以慰問，但楊冪表現出的反應卻有些「兇惡」。看過清宮劇的人都知道，乾隆對令妃甚是寵愛，在李治廷說出「有朕陪着你，怎麼寂寞呢？」之後，楊冪面部沒有任何表情，絲毫沒有演繹出心中的「甜意」。更不時皺眉，表現出不耐煩的心情，全程感受不到妃子的溫柔賢淑，聲音語調沒有任何起伏，非常生硬。反觀李治廷，雖然國語不算太標準，演技也不算爐火純青，但相比也比楊冪也更加入戲。

無論什麼場景與心情，楊冪始終都是一個表情。（視頻截圖）

事後，網友們也議論紛紛，評價楊冪「演出了太后的氣質」，「滿臉都是尖酸刻薄，像在教訓繼子的樣子」、「這個令妃的言行舉止包括神態眼神都太凌厲浮誇，像反派人物」、「滿臉不屑一顧的樣子，演技何在」，更有網友表示：「有演驕橫寵妃的潛質」等，雖然認為楊冪的古裝扮相很美，但演技依然沒有任何進步，甚至退步。